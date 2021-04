Cacciapuoti (Olimpic Nuoto Napoli) qualificata agli Europei juniores

Si è concluso a Riccione il campionato italiano assoluto di nuoto, valido come selezione per le Olimpiadi, e il bilancio per l'Olimpic Nuoto Napoli è più che positivo. Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, e all'impossibilità di allenarsi quotidianamente in una vasca olimpionica, gli atleti della squadra giuglianese - grazie anche all'impegno della società e del presidente Alfredo Mangione per l'apertura della struttura di Villaricca dove sono stati organizzati gli allenamenti della squadra agonistica - si sono distinti nella rassegna nazionale.

In gara per il nuoto, allenate dal responsabile tecnico Lorenzo Iaccarino, Marina Cacciapuoti e Bruna Pesole: migliore stagionale nei 200 stile per Pesole, arrivata a settembre nelle fila dell'Olimpic, tempo con il quale si classifica ventesima ad un soffio dalla Finale B. La giovanissima Marina Cacciapuoti, classe 2005, conquista nei 100 stile libero la Finale B, ìdove si piazza al 5° posto classificandosi tredicesima nella classifica assoluta e al primo posto tra le atlete 2004/2005/2006, ottenendo così il pass per i Campionati Europei Juniores.

Nel settore fondo Stefano Avino, allenato da Alessio Adamo, si piazza 25° nella 5km maschile.