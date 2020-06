«Mi presento, sono Caio». Il pensiero corre subito all’ex giocatore del Napoli e dell’Inter. Noto alle cronache come «Douthorinho», ovvero il «Dottorino», appellativo affibbiatogli per il suo abbigliamento raffinato e per il suo aspetto estetico particolarmente curato. Nato come il celebre omonimo a San Paolo, il Futsal Fuorigrotta ufficializza l’accordo triennale con il giovane portiere carioca. Vestirà la maglia biancazzurra Caio Ainsa.



Talentuoso 18enne, l’estremo difensore brasiliano proverà a contrastare la leadership di Marcio Ganho junior. Sul parquet si prospetta la rirproposizione del duello Ospina e Meret, fatte le debite proporzioni.



Prospetto dal certo avvenire. «Caio ha la stoffa, per diventare numero uno del calcio a 5. Grande presenza tra i pali, personalità e qualità che lo faranno emergere sicuramente. Deve avere pazienza e maturare la necessaria esperienza. Siamo convinti delle sue enormi potenzialità», assicura fiducioso il direttore sportivo Nicola Ferri.



All’ombra del Vesuvio dal 2018, il player verdeoro under 19 ha già indossato le maglie di CTC Vila Ema, Clube Esportivo da Penha, Sport Club Corinthias Paulista, Santos Futebol Clube e Associação Portuguesa de Desportos.



«Avanti Fuorigrotta, il futuro è biancazzurro». Convinto del suo pensiero. «È un momento speciale della mia carriera. Farò del mio meglio, per raggiungere nuovi traguardi con la prima squadra», promette Caio. Opportunità da cogliere e perfezionare. «Sono felicissimo del rinnovo e orgoglioso di essere un giocatore del Fuorigrotta. Ringrazio il presidente Serafino Perugino per la fiducia e la stima nei miei confronti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA