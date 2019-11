E’ già derby time sul parquet. Big match dell’ottava giornata, nel girone B, senza ombra di dubbio e ai piedi del Vesuvio, Futsal Fuorigrotta contro Real San Giuseppe, l’inseguitrice contro la capolista. Al PalaCercola (ore 16) si respira profumo di serie A con la sfida ad alta quota tra la compagine di Fabio Oliva e la formazione di Andrea Centonze. Dopo il boom dei 200 mila che hanno seguito, con vivo interesse, su Sportitalia l’avvincente pareggio tra Cobà e biancazzurri, il duello campano sarà in diretta social su punto5.it, per offrire agli appassionati un evento che si preannuncia a dir poco combattuto. La prima della classe si presenta a punteggio pieno, con 7 vittorie consecutive, e un vantaggio di 5 lunghezze nei confronti di capitan Fernando Perugino e soci.



Nell’aria il super confronto tra pivot, ovvero Carlos Augusto Kakà, classe’87, e Leandro Moreira Chimango, detto Chimanguinho, di un anno più «vecchio». «Sarà una grande partita, una vera battaglia. Con la forza del gruppo, sputeremo sangue e faremo di tutto, per portare a casa la vittoria», avvisa il brasiliano alla vigilia. «Sarà un grande spettacolo con grandi giocatori, esperti e giovani. Gara speciale: per noi conta solo vincere, per accorciare le distanze dalla vetta». Kakà invita i tifosi a riempire le gradinate del palasport, vista l’impossibilità di giocare nel quartiere di Fuorigrotta, come auspicato ad inizio di stagione. “Sarebbe stato bello disputarla al Palabarbuto, era e resta il nostro sogno quello di portare il nostro club a Napoli. Ma sono sicuro che a Cercola verrà tantissima gente», auspica Perugino junior.



Particolare attenzione verrà riservata all’universale Vinicius Duarte e Japa Duarte, ex Lollo Caffè (come il portiere Jurij Bellobuono). «E' una partita sicuramente importante ma non decisiva. Sono le sfide che ci piacciono disputare. Ci sono tanti campioni, che possono fare la differenza», ammette il laterale Alessandro Borriello, ex di turno, in gol nello scorso campionato senza esultare. Luci dei riflettori e della ribalta per Futsal Fuorigrotta vs Real San Giuseppe.

