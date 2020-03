Riflessioni e proposte. Stop forzato dei campionati, rinvio della Final Four di Coppa Italia di A2, per l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, e tempo di trasformare i limiti in opportunità. Imbastisce un ragionamento ad ampio raggio il presidente del Futsal Fuorigrotta Serafino Perugino.



Regular season. «Giusto fermarsi, la salute prima di tutto. Momento non facile per i biancazzurri allenati da Fabio Oliva, reduci da due sconfitte consecutive. Abbandonato il sogno primo posto, c’è da difendere la seconda posizione e battagliare per il miglior punteggio possibile, così da affrontare i play off da testa di serie».



Fiducia. «Sono convinto che i ragazzi si ricompatteranno. Non sono soddisfatto delle ultime prove di Turmena e compagni, soprattutto perché è venuto meno quello spirito agonistico, che ci ha contraddistinto in tutto il nostro percorso. Il Real San Giuseppe merita di andare in serie A dalla porta principale. Dobbiamo guadagnarci questo traguardo con un finale di stagione all’altezza dei tanti sacrifici fatti da ciascuno di noi: ambiamo legittimamente alla massima categoria. Sono convinto che il campo ci darà di nuovo un Fuorigrotta compatto e determinato», auspica Perugino (nella foto con Antonio Sarnelli).



Covid-19. «Purtroppo tutto lo sport è stato costretto a fermarsi: è giusto così. La salute è un bene primario e ci atteniamo alle indicazioni che ci verranno fornite dal Governo e dal Coni».



Futuro sul parquet. Si studiano soluzioni. «Vorrei alimentare un dibattito, che possa determinare posizioni condivisibili e condivise: bisognerebbe approfondire temi e tenere conto delle opinioni di tutti», ammette il patron del Fuorigrotta.



Programmi. «La nostra crescita, oltre che individuale, dovrebbe essere soprattutto collettiva. Insieme, compatti, per far crescere l'intero movimento, al di là ed al di sopra di interessi singoli. E’ un anno particolare questo, perché, presumibilmente in autunno, dovranno svolgersi le elezioni che riguardano la Federazione e, quindi, anche la Divisione».



Ripartire dai club. «Mai nessuno, finora, ha parlato di programmi. A molti sfugge che il vero motore, anche economico, siamo noi società. Mi piacerebbe che tutte le società avessero una partecipazione più attiva alla formulazione del programma, che dovrà rappresentare il nostro futuro», suggerisce Perugino.



Meeting. «Sto pensando seriamente di rendermi promotore di un incontro, riservato solo ed esclusivamente alle società di calcio a 5, che possa consentire un confronto, al termine del quale si possano presentare proposte concrete per la formulazione del programma elettorale. Credo che, in questa fase, non sia importante individuare un candidato, piuttosto far capire che noi società non rappresentiamo solo un voto ma la realtà viva della disciplina in Italia», conclude Perugino.



