L’ASD Sporting Sala Consilina C5 alza la Coppa Italia Calcio a cinque C1 al Palacoscioni di Nocera Inferiore e vola alla fase nazionale. La squadra salernitana si è aggiudicata la vittoria ai tempi supplementari per 6 -4 contro un brillante Futsal Coast. Un tripudio di gioia per la famiglia del calcio a Cinque regionale.



«Il futsal campano non poteva inaugurare il nuovo anno in modo migliore - ha sottolineato il Reaponsabile Regionale del Calcio a Cinque Vincenzo Boccarusso - sono certo che il lavoro svolto finora, e quello che ci apprestiamo ad affrontare, ci restituirà grandi pagine di sport da incorniciare, proprio come è accaduto al Palacoscioni di Nocera”.

All'ASD Sporting Sala Consilina e al Futsal Coast sono arrivate anche le congratulazioni del Presidente del C.R. Campania Carmine Zigarelli. “Una partita che ci ha regalato emozioni infinite – ha evidenziato Zigarelli – i mie complimenti ad entrambe le squadre, alle società, agli allenatori e ai tifosi tutti per l’avvincente sfida di cui abbiamo potuto godere. Il calcio a cinque campano ha già dimostrato il suo valore, e sono convinto che continuerà a farlo nell’anno che è appena iniziato».

«Abbiamo assistito a uno spettacolo per la partecipazione numerosa delle tifoserie e per le due squadre che si sono date battaglie con grande cavalleria – ha dichiarato il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia – con l'elezione del nuovo presidente, Carmine Zigarelli, e dei suoi consiglieri si è raggiunta una vera svolta nel comitato campano. Stanno lavorando bene e ottenendo degli ottimi risultati, siamo fiduciosi che il calcio di base campano possa essere di nuovo protagonista in campo nazionale».