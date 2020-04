Max Calderan, Esploratore Desertico Estremo, laureato in Scienze Motorie, ha ricoperto ruoli manageriali presso importanti aziende farmaceutiche fino alla fondazione di un laboratorio dedicato allo sviluppo indipendente di ricerche relative alla genetica predittiva al microbioma intestinale.



Il 2 Febbraio 2020 entra nella leggenda delle esplorazioni attraversando in solitaria i 1.100km del deserto di sabbia più grande al mondo: il Quarto Vuoto in Arabia Saudita. Nasce la Calderan Line che andrà aggiunta ai libri di storia e di geografia.



La Calderan Line non è solo una traccia nel deserto, ma uno stile di vita in cui si abbracciano scienza, natura e movimento.



Da qui l’idea dell’esploratore italiano: in tempi di forzata permanenza tra le mura domestiche causa COVID-19, in cui le possibilità di camminare, correre, passeggiare andare in bicicletta all'aria aperta al mare o in montagna sono state quasi ridotte a zero, cosa fare? Calderan, con il supporto di Hopatec Sports e di Action Agency, ha ideato la Home Sweet Run.



Un programma semplice e stimolante, in cui alimentazione e attività motoria si fondono per ottenere benefici importanti in termini di salute e benessere psicofisico: dal rafforzamento del sistema immunitario alla riduzione delle infiammazioni, passando per un incremento del buon umore, un miglioramento della concentrazione, dell’estetica corporea e del benessere generale.



Iscrivendosi al link https://www.natgene.net/home-sweet-run-2020 si potrà competere per una vera e propria gara in percorsi da 3, 5, 10 km. Il terreno di gara: la vostra casa, il vostro giardino o all'esterno dell’abitazione se le norme locali lo consentono e nel rispetto del decreto emanato dal Governo. Il costo dell’iscrizione è di 29 euro fino ai 17 anni e 39 euro per i maggiori di 17. Le iscrizioni sono aperte da oggi, mercoledì 29 aprile, e sarà possibile fare la proprio prestazione atletica da 3 al 17 maggio.



“In un momento come questo la salute è la cosa più importante che abbiamo - commenta Max Calderan - Mai come ora, quindi, è importantissimo tenersi in forma sia a livello fisico che a livello mentale, ovviamente in totale sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti”.



La quota d’iscrizione comprende:

- 5 euro in donazione all’ Associazione CAF che accoglie e cura minori vittime di abusi e maltrattamenti

- certificato elettronico di partecipazione

- copia del libro ‘’La Perfezione Esiste’’ dell’Esploratore Max Calderan, un manuale di strategie da mettere in atto per migliorare le performance partendo dall' asse intestino-cervello (microbioma)

- piano alimentare con indicazioni utili da seguire per 4 settimane + 4 per ritrovare benessere intestinale e aumentare i livelli di energia

- sconto del 10% per l’acquisto analisi microbioma intestinale Natgene

- sconto del 10% per l’acquisto analisi genetiche Natgene

- sconto del 10% partecipazione agli altri eventi 2020 in programma con la Home Sweet Run



A iscrizione avvenuta, basterà seguire le istruzioni e scaricare l’app dedicata Sporthive Live, attivandola con il codice ricevuto. L’app servirà a tracciare la prestazione atletica e a inviare i risultati raggiunti, compilando il modulo di invio e allegare uno screenshot, un'immagine o una fotografia del tempo e della distanza completati. Cliccando su "Invia" il risultato verrà inserito nella classifica entro 24 ore. Ultimo aggiornamento: 13:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA