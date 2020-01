© RIPRODUZIONE RISERVATA

Visita inaspettata. José Maria Callejon al Circolo Nautico Posillipo. Una gradita sorpresa del giocatore del Napoli ai rossoverdi campioni d’Italia under 15 all’esordio casalingo nella competizione di categoria. Accolto con entusiasmo e affetto, la freccia azzurra si è soffermato per una foto ricordo con tutti i giovani pallanuotisti sul piano vasca, assistendo poi alla gara in compagnia delle due figlie India e Asia.Felicità clorata e non solo. «Callejon è venuto ad accompagnare la figlia, compagna di classe di uno dei ragazzi dell’under 15», spiega il tecnico Elios Marsili, noto tifoso napoletano, sempre presente allo stadio San Paolo. «Avevo con me la serie di calottine della Rari Nantes Napoli ed ho pensato di regalargli la 7». Soddisfatto lo spagnolo, all’ombra del Vesuvio dal 2013, che indossa proprio la camiseta azzurra dello stesso numero.Non è la prima volta che un calciatore del Napoli si presenti all’improvviso al Circolo Posillipo. Nel recente passato è toccato al difensore senegalese Kalidou Koulibaly, mentre intervennero alla conferenza stampa di presentazione dei rossoverdi (2013), l’allora capitano del Napoli Paolo Cannavaro e il centrocampista Valon Behrami nel corso della presidenza Marinella.