Verso la vetta. Non nasconde le sue ambizioni il Napoli Futsal, pronto a disputare la terza partita ravvicinata del mese di marzo. Trasferta insidiosa per capitan Fernando Perugino e compagni, che volano in Veneto, per affrontare la Came Dosson. «In questo momento è bello tornare subito sul parquet», spiega alla vigilia il tecnico Piero Basile. «Si respira entusiasmo, avendo inanellato cinque vittorie di fila».

Rimarca il cammino arrembante dei suoi l’allenatore pugliese. «Come tutti, non abbiamo tanto tempo per recuperare energie». Nel comune di Casier, in provincia di Treviso, gli azzurri intendono lasciare un segno indelebile. «Si preannuncia una partita veramente complicata, come dimostra la risalita in classifica dei nostri avversari», avverte Basile. A dirigere l’incontro di domani pomeriggio (ore 18.30) Chiara Perona, internazionale della sezione di Biella, che si è aggiudicata la terza posizione nella prestigiosa rassegna di «Miglior arbitro del Mondo» di Calcio a 5, e Giovanni Losacco di Bari. Crono affidato a Martina Piccolo di Padova.

«Tutti conoscono il valore dei veneti: stanno attraversando un grande momento di forma», dice Basile, che ha chiesto ai suoi di non commettere gli errori maturati negli ultimi 30 secondi con la Feldi Eboli nel derby. «Abbiamo analizzato il finale con i rossoblu e non possiamo pensare che la partita finisca prima della sirena». Tornano a disposizione Fernandinho e Dian Luka. «L’ampiezza del roster la nostra forza. I ragazzi si sentono tutti parte integrante del gruppo, ed è un aspetto essenziale. Le grandi squadre devono avere rotazioni tali da poter far fronte ad incontri ravvicinati, infortuni e squalifiche», spiega il coach di Martina Franca.

Procede a gonfie vele il club presieduto da Serafino Perugino grazie all’intesa straordinaria tra Attilio Arillo, scugnizzo di Pianura, e il mancino Rodolfo Fortino. «Giocano da quasi due anni insieme, hanno caratteristiche che si intrecciano bene. L’automatismo è frutto del lavoro in allenamento e si vede per fortuna». Primo posto nel mirino. «Dobbiamo continuare a vincere, credo però sia impossibile farlo fino all’ultima giornata. Cambia veramente poco la posizione, l’importante sarà finire bene la regular season e prepararsi nel migliore dei modi ai playoff», auspica convinto Basile.

La forza offensiva del Napoli Futsal da rintracciare nei 23 gol (e non solo) messi a bersaglio da «Robocop». «E’ merito del gruppo che mi dà fiducia, da solo non faccio nulla», sottolinea il bomber classe 1983, autore di prestazioni impeccabili. «Questi numeri importanti scaturiscono dal lavoro altrui, i miei compagni si sacrificano tanto e questo conta parecchio», sostiene lo scatenato mancino, che ha deciso di rimettersi in gioco e ripartire dalla A2. «Una scommessa vinta, fino all’approdo in massima serie». Obiettivo gradualmente raggiunto.

Dispensa qualità, assicura esperienza: valore aggiunto. «Disponiamo di una rosa lunga, forte e competitiva», ribadisce entusiasta Fortino, soddisfatto dell’empatia sportiva con Arillo. «E’ un laterale destro di spessore, che imbuca il pivot e fornisce una soluzione in più: Attilio è un giocatore di altissimo livello, a cui ho suggerito di migliorare alcuni aspetti». Prodigo di consigli il numero 20 all’indirizzo del 9. «Quando commette qualche errore Arillo, mister Basile ed io siamo i soli a farlo ravvedere: diventerà il più forte italiano in circolazione insieme a Carmelo Musumeci», conclude sicuro Fortino.