Calcio e glamour, presentato il Meeting di Ischia 40° anno

Nello Stadio di Domiziano in piazza Navona a Roma è stato presentato Oikoumene (Ecumene), progetto Fair Play per la riconciliazione dell’Area Mediterranea. Sono intervenuti l'ideatore del “Passaporto per il fair Play Capitale della cultura” Rino Testa, l’assessore e il consigliere del Comune di Ariano Irpino Michela Cardinale e Gb Capozzi, il presidente nazionale del Comitato fair play Ruggero Alcanterini e il presidente del comitato campano Franco Campana. Illustrata anche la quarantesima edizione del Meeting Estate di Ischia, appuntamento tra calcio e glamour.