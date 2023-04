Ottime prove della Campania nel torneo Reining a Cremona

La fiera di Cremona si è conclusa sabato 1° aprile con il Derby, uno dei 3 Special Events a valenza internazionale, di rilievo nel mondo del Reining. Una gara riservata a cavalli da 4 a 8 anni, con cavalieri di categoria Non Professionisti e di categoria Open ( Professionisti). Ciascuna categoria è divisa in 4 livelli.Martedì e mercoledì si è svolto il go di qualificazione Non Pro, su 142 partenti tra i quali 6 tesserati Fise Campania. Alla finale di venerdì sono arrivati 52 binomi, in testa alla classifica Vittorio De Iulio (Fise Campania) su Mr Magic Chex, con punteggio altissimo di 219,5 qualificato per il 3 e 4 livello. Si qualificavano anche Marco Mastroianni su Margherita Spark nel livello 1 ed il pugliese tesserato Fise Campania Antonio Zagaria su Lean on Zag nel livello 2.Mercoledì e giovedì il go di qualificazione Open, 159 partenti di cui 5 binomi campani, in 63 ammessi alla finale. Solo Luca Piccolo su VC Spatatrasha, al suo primo anno nel livello 3, è riuscito nell'impresa agguantando la finale con l'ottimo score di 216. In finale arrivato al 12° posto.Grandi soddisfazioni per la Fise Campania alla finale Non Pro. Le gare sono iniziate con il livello 1 di Marco Mastroianni, salito sul podio al 3° posto; livello 2, con ottima prestazione, Antonio Zagaria in 5° posizione. Nel 3 e 4 livello il 218,5 della tedesca Stephanie Blessing aveva già alzato l'asticella e batterla non era facile. Quando la ceca Sara Karasova con una bellissima prova è uscita dal campo con lo score di 220, sembrava quasi impossibile fare meglio. Mancava solo il binomio, ultimo a partire, Vittorio De Iulio ed il suo Magic: la magia l'hanno fatta davvero, volando sul pattern con 221,5. Ed è arrivato il titolo di Champion Derby 2023 Non Pro Lev 3 e 4. In Campania i Reiners della Fise sono in numero inferiore rispetto ai numeri che hanno al nord, ma in Campania nascono cavalieri di alto livello: prima Gennaro Lendi ed ora Vittorio De Iulio. Il Reining in Campania è cresciuto sotto la presidenza di Vincenzo Montrone.