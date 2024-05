Al Piazza di Siena anche il team della Campania

È calato il sipario sull'edizione 2024 del Piazza di Siena, uno dei più importanti eventi di equitazione nel calendario internazionale. Nella prima giornata il piccolo Mattia Castaldo si è posizionato nella categoria h100 alla terza posizione con un percorso privo di errori e un tempo invidiabile, ma nella seconda giornata, benché il tempo rientrasse nelle prime posizioni, un errore lo faceva scivolare in undicesima posizione. Ma le sorprese non mancavano perché Aloisia Rampolla e Trilli hanno confermato a Piazza di Siena la prestazione ottenuta a Verona confermandosi miglior binomio assoluto sui 67 partecipanti alla categoria h105 conquistando il primo posto.

Molto soddisfatto l'istruttore Giovanni Petrone anche per l’altra sua allieva Riccarda Battani, che si qualificava tra i migliori trenta binomi che accedevano all’ovale in campo verde nella Next Generation piazzandosi con un percorso netto h125 in decima posizione.