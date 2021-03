Indennità ai collaboratori sportivi, la Campania terza regione d'Italia

La Campania è terza nella classifica regionale delle indennità dei collaboratori sportivi, irrogate da Sport e Salute (nella foto il presidente Vito Cozzoli e il neo sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali) dopo la sospensione delle attività per la pandemia. È il dato del focus che emerge a circa un anno dalle prime chiusure per il Coronavirus.

Al 19 marzo risultano completate 208.653 domande, presentate per il 42,48 per cento da donne e per il 57,52 per cento da uomini. Il 99.77 per cento delle indennità sono state versate in Italia e lo 0,23 per cento all'estero. Nella suddivisione per aree, il 37 per cento è stato versato al Nord, il 26 per cento al Centro e il 37 per cento al Sud. Le prime tre regioni sono il Lazio (28.133 domande), la Lombardia (25.998) e la Campania (22.055). Il maggior numero di domande è stato presentato dagli allenatori: 52,08 per cento.