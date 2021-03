Si svolgerà a Riccione, dal 31 marzo al 3 aprile 2021, il Campionato italiano assoluto di nuoto. Anche questa edizione vedrà una ricca partecipazione di atleti campani, con una rappresentanza di ben undici team della regione: Circolo Canottieri Napoli, Gruppo Sportivo Fiamme Oro, Sporting Club Flegreo, Assonuoto Club Caserta, Olimpic Nuoto Napoli, Time Limit, Fritz Dennerlein, Campania Sport, Nuotatori del Golfo, Olimpia Sport Village, Quadrifoglio Sporting Center e Rhyfel. Trentaquattro gli atleti campani presenti, a dimostrazione del duro lavoro svolto da tecnici e società, nonostante il momento critico che caratterizza tutta la nazione.

Questo traguardo è stato reso possibile dalla collaborazione continua tra le società e il comitato regionale della Fin, il quale, in sinergia con l’amministrazione del Comune di Napoli, ha concesso agli atleti la possibilità di mantenere alta la competitività in questi mesi. Sinergia concretizzata anche grazie al lavoro dell’assessore allo sport Ciro Borriello e di Giuseppe La Marca, direttore della piscina Felice Scandone, sede dei principali percorsi di allenamenti e gare.

Sempre a Riccione si svolgerà poi, nella data unica del 29 marzo, il Campionato italiano indoor di

fondo, altra manifestazione di primaria importanza, nella quale parteciperanno la totalità di sei

atleti campani provenienti dal Gruppo Sportivo Fiamme Oro, dall’Olimpic Nuoto Napoli e dall’Olimpia Sport village.

«Come consuetudine, grazie allo straordinario lavoro delle società, dei tecnici e degli atleti, la Campania può vantare una partecipazione di prim’ordine negli appuntamenti più prestigiosi del calendario sportivo natatorio. Questi risultati non possono, però, essere considerati di poco valore in un periodo così drammatico, come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia. Uno sforzo più unico che raro, reso possibile grazie anche al fondamentale coordinamento del comitato regionale campano. Questi risultati dimostrano che siamo pronti a partire più forti di prima». Questo il commento di Paolo Trapanese, presidente del comitato regionale campano della Federnuoto.