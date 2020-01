© RIPRODUZIONE RISERVATA

Irlanda-Scozia 2 febbraio, Scozia-Inghilterra 9 febbraio, Inghilterra-Irlanda 23 febbraio. Al 6 Nazioni femminile 2020 ci sarà anche la sannita Maria Giovanna Pacifico come assistente arbitrale. Soffitto di cristallo già abbattuto nel settembre 2014, quando l’architetto di Benevento classe’90 diresse la prima gara di Seven con la Rugby Europe. Campania ovale presente nella più prestigiosa rassegna internazionale. «Collaboro nello studio di famiglia come progettista, ho un master in Manutenzione e riqualificazione dell’ambiente costruito e ho vinto quest’anno la borsa di studio per il dottorato in Architettura alla Federico II».Professionale non soltanto in campo Maria Giovanna. Una 30enne (28 gennaio il suo compleanno) in un mondo sportivo poco incline al rosa. «Seguo il rugby praticamente da quando sono bambina, perché mio padre è stato anche lui un arbitro. E poi ho frequentato il Liceo Giannone a Benevento, realtà dove il rugby, soprattutto all’epoca, era ben radicato nel territorio e conseguiva anche importanti riconoscimenti». Passione nata in famiglia, sulle orme del papà.«Ho cominciato nel 2008 per mettermi alla prova, anche perché non avevo mai giocato e avevo solo fatto danza classica da bambina». In punta di piedi sul palcoscenico e non solo. Stesso portamento anche in campo. «I commenti più usuali erano che sembrassi una ballerina, quantomeno risultavo elegante, anche perché i primi passi non si può dire fossero brillanti. Partita dopo partita ero più consapevole e sicura nel prendere decisioni e ad oggi posso dire che il rugby è una delle esperienze più belle che mi siano capitate, per tutto quello che c’è in campo e fuori. E’ davvero sentirsi parte di una grande famiglia».Diradato il clima di sfiducia, così come le iniziali resistenze. «Difficoltà ce ne sono state e ce ne sono ancora. Forse quando ho cominciato nessuno intorno a me, eccetto il mio papà, avrebbe mai pensato potessi arrivare a questo punto. Più che incontrare diffidenze e ostacoli ho riscontrato supporti. Ero piuttosto lontana dal poter essere definita un arbitro con potenziale e devo tanto anche alla mia caparbietà e dedizione». Tenacia ma anche competenza. «Essere una donna a volte è valso come pregiudizio da parte delle squadre che temevano non potessi dirigere una buona gara. In realtà il campo parla da sé: viene riconosciuto il valore sul rettangolo verde, indipendentemente dal sesso».Banco di prova (ampiamente superato) le Universiadi 2019. «Sognavo di poter essere nel team arbitrale del torneo di luglio già da quando il presidente Vincenzo De Luca ne diede notizia nel 2016». Giochi universitari all'ombra del Vesuvio indimenticabili. «Arbitrare la finale Francia-Giappone è stato un orgoglio, che ho potuto condividere con i colleghi italiani presenti sul campo come assistenti e col collega, nonché caro amico, Vincenzo Schipani, ormai da anni arbitro del Campionato di TOP12, sempre disponile a supportarmi e consigliarmi».Tante le esperienze maturate in carriera. «Nel 2012 come IV a Roma nel Test Match Italia – USA, nell’ambito del 7s la prima volta nel settembre 2014 a Liegi, Torneo under 18 femminile. Davvero interessanti il Dubai International Rugby 7s Invitational Tournament nel 2018, Hong Kong Women’s Seven Series Qualifier nel 2019 e i due tornei estivi Rugby Europe W7s GPS a Marcoussis e Charkiv». Negli Emirati Arabi Uniti la good news. «A Dubai, in veste di assistente arbitrale alle World Rugby Seven Series, ho avuto l’opportunità di essere in campo per Sudafrica – Inghilterra maschile. E subito dopo ho ricevuto notizia delle designazioni per le tre gare del 6 Nazioni, alla presenza della collega Clara Munarini, che dirigerà come centrale Scozia – Inghilterra».Valigia sempre pronta per Maria Giovanna Pacifico. «Il 6 Nazioni non è una novità. Dal 2012 la FIR mi dà l’opportunità di essere presente come IV o come assistente, ma la designazione da parte della World Rugby è un riconoscimento importante, che loda il l’impegno profuso. Questo è solo un trampolino, che spero mi porti a raggiungere altri traguardi. C’è ancora tanto da imparare, ancora tante le esperienze da fare, e ringrazio tutti quelli che mi danno l’opportunità di confrontarmi con scenari importanti e chi dietro le quinte aiuta a migliorami come arbitro dal punto di vista tecnico, chi mi supporta sulla parte fisica e chi c’è sempre stato e ha sempre creduto in me». Protagonista anche a Rai 1 con Amadeus nel programma televisivo «Soliti ignoti».Il 2020 è anche (e soprattutto) l’anno dei Giochi Olimpici di Tokyo. «Sogno le Olimpiadi, la massima competizione cui uno sportivo può aspirare. Sarebbe il coronamento di un percorso lungo e faticoso, per quanto bello e soddisfacente. Sarà difficile partecipare a Tokyo 2020, poichè non sono parte del panel degli arbitri che la World Rugby ha selezionato per le World Series, e credo che gli arbitri per Tokyo saranno scelti da questo elenco. Ho ancora un pò di strada da compiere per diventare un arbitro olimpico». Obiettivi ravvicinati non mancano. «Cercherò prima di raggiungere le World Series nel 2021 e poi vedremo nel 2024». Intanto c’è il Sei Nazioni per la campana Maria Giovanna Pacifico.