Si presenta l'associazione dei circoli velici della Campania

Nautica e mare: nasce l’associazione dei circoli nautici della Campania. Un obiettivo importante quello che per la prima volta vede sedere attorno ad un unico tavolo tutti i responsabili dei diversi sodalizi regionali, sotto l’egida della Regione e alla presenza del Coni. Una iniziativa, organizzata e promossa dal presidente del circolo nautico di Torre del Greco, Gianluigi Ascione, che verrà presentata mercoledì 9 settembre alle ore 16 presso i locali del Circolo Canottieri Irno di Salerno (via Porto, 41) grazie alla disponibilità del presidente Gianni Ricco.



All’iniziativa saranno presenti l’avvocato Luigi Roma e il consigliere regionale Francesco Picarone che illustrerà la sua proposta di legge “Disposizioni per il riconoscimento dei circoli nautici della Campania”. Saranno presenti inoltre il presidente del Coni Campania Sergio Roncelli; il vicepresidente della Federazione medico sportiva italiana Vincenzo Russo; il presidente della V Zona della Fiv Francesco Lo Schiavo, il presidente regionale della Federazione Canottaggio Pasquale Giugno. Annunciata la partecipazione dei presidenti dei circoli e delle sezioni della Lega Navale Italiana della V Zona Federvela.

