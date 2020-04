E' una delle case del tennis napoletano e un gruppo di maestri partenopei di quello che oggi è considerato come lo sport più sicuro e pronto a ripartire dopo il lockdown ne chiede il pieno utilizzo al Comune di Napoli. Capofila del consorzio di maestri è Massimo Cierro, cinque volte campione italiano, tre volte in doppio e due in singolare, azzurro di Davis nel 1985 che ha incrociato la racchetta con giocatori del calibro di Vilas, Connors, Mecir, Leconte, Noah, oltre ad aver battuto Muster, Novacek, Costa. Alla luce della delibera “Napoli riparte anche dallo Sport” che punta a sostenere la ripresa dello Sport in città per mitigare gli effetti economici negativi dovuti all’emergenza

Coronavirus, Cierro, in una lettera al Comune di Napoli chiede «la disponibilità alla gestione della struttura sportiva sita in Napoli al Viale VI Giochi del Mediterraneo nel rispetto delle modalità tecniche, organizzative ed economiche che il Comune di Napoli riterrà più opportune ed idonee a rispecchiare i valori di mercato; tale proposta eviterebbe, in una fase transitoria, la chiusura dell’impianto e quindi l’abbandono e il depauperamento del bene con la possibilità di incamerare sin da subito un canone economico e soprattutto ridarebbe all’impianto la sua destinazione iniziale che era quella di avere una struttura dedicata esclusivamente al gioco del tennis (Ved. DGC n°180 del luglio 1969)».



Attualmente sulla struttura, continua Cierro, sono sorti problemi «circa la gestione ed il mancato pagamento del canone di gestione da parte della Federazione Italiana Tennis al Comune di Napoli e quindi dell'occupazione abusiva sia della FIT che dell'associazione Rama club». Ricostruendo la vicenda, nella lettera indirizzata al Comune di legge che "in data 31.12.2011 è scaduta la convenzione con cui la Federazione Italiana Tennis affidava alla associazione sportiva Rama club la disponibilità del suindicato complesso sportivo costituito da n° 6 campi scoperti , n° 3 campi coperti, n° 2 campi da calcetto, n° 1 campo di calciotto e relative infrastrutture oltre una palazzina servizi"; "che è in corso la costituzione di un consorzio tra maestri di tennis rappresentanti le cinque province, finalizzato alla gestione del suddetto complesso sportivo e provvisto di tutti i requisiti tecnici richiesti dalla Federazione Italiana Tennis per lo svolgimento delle attività federali". Secondo Cierro quello della gestione sarebbe soltanto un passo successivo. «Tale proposta consentirebbe a maestri ed istruttori che stanno vivendo un momento di seria difficoltàeconomico-lavorativa di "Ripartire dal tennis" e trovare un'occupazione offrendo anche a tutta la cittadinanza servizi sportivi utili alla ripresa delle attività motorie. La proposta ridarebbe soprattutto all'impianto la sua destinazione iniziale che era quella di avere una struttura dedicata esclusivamente al gioco del tennis».