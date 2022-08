Campionati Europei di Monaco: Derkach in pedana del triplo

Un po' di Agro Nocerino Sarnese ai Campionati Europei di atletica leggera in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. La pedana del triplo vedrà impegnata infatti Dariya Derkach, italo-ucraina e paganese di adozione che sarà in scena domani a partire dalle 12.35.

Appuntamento con la batteria di qualificazione del salto triplo, disciplina in cui la Derkach è campionessa italiana in carica sia outdoor che indoor. La 29enne atleta nativa di Vinnycja arriva alla competizione continentale con una misura lontana dalle prime della classe. Il suo 14.26 stagionale non la colloca infatti tra le favorite, sebbene il suo record personale all'aperto, 14.47, la collochi un po più in alto nel ranking.

Quella di Monaco di Baviera resta comunque una buona occasione per Dariya Derkach a livello internazionale, dove non riesce a ripetere gli ottimi risultati ottenuti entro i confini nazionali. Con l'italo-ucraina nella kermesse europea ci sarà in pedana anche Ottavia Cestonaro a rappresentare l'Italia.