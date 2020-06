I tennisti napoletani aprono di fatto la nuova stagione dello sport agonistico del post-pandemia in Italia. Da lunedì prossimo al via gli Assoluti Tricolori di Todi, in Umbria, che assegnano gli scudetti italiani, dopo ben 16 anni di stop. Testa di serie numero 4 e quindi tra i favoriti del torneo c’è Lorenzo Giustino, napoletano, 27 anni che si allena da anni a Barcellona, che sta vivendo le stagioni più importanti della sua carriera: oggi è numero 156 del mondo, nel 2019 è salito fino al n.127, terzo napoletano dell’era Open nella classifica mondiale, dopo Diego Nargiso e Massimo Cierro.



«Voglio entrare nei top 100 del mondo e, se possibile, arrivare anche fino ai top 50, ho ancora tanti anni davanti a me e ho investito tutto sul tennis professionistico – ha spiegato Giustino, che questa settimana si è allenato a Napoli, all’Accademia Tennis del suo primo maestro, il tecnico nazionale Aldo Russo - A Todi punto allo scudetto tricolore, ho lavorato tanto anche in questo periodo di stop per lockdown, non sarà facile ma voglio arrivare fino in fondo». A Todi il numero 1 del torneo sarà l’azzurro di Davis Sonego, top 50 del mondo (assenti Berrettini e Fognini). Per quanto riguarda il tennis napoletano, da lunedì prossimo nel main draw sarà in gara anche il torrese Raul Brancaccio e nel femminile, la sorella, Nuria Brancaccio. Nel torneo di qualificazione (iniziato oggi) altri quattro tennisti napoletani al via: Riccardo Di Nocera, Simone Cacciapuoti, Pasquale De Giorgio e Giovanni Calvano. Ultimo aggiornamento: 18:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA