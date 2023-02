Campionato invernale del golfo, squilli di White Magic e Gaba

Torna il Campionato Invernale di Vela d’Altura a Napoli con due prove: la prima valida per l’assegnazione del Trofeo Molosiglio della Lega Navale Italiana, sezione di Napoli e la seconda per quella del Trofeo Città di Torre del Greco, la cui tappa, in programma per il 5 febbraio scorso, era stata annullata a causa del maltempo.

In una domenica nuvolosa con vento da ponente a 6 Km/h, è andato a White Magic, un J -22 con a bordo il gruppo agonistico della Lega Navale di Napoli il Trofeo Molosiglio, mentre a Gaba, primo classificato degli Sport Boat, è stato assegnato il Trofeo Città di Torre del Greco. L’11 aprile verrà, poi, consegnato il premio speciale “11 aprile Giornata del Mare" istituito dalla Associazione dei Circoli Nautici della Campania e assegnato alla imbarcazione più piccola e proveniente da più lontano tra quelle partecipanti al Campionato Invernale



Al termine della nona prova, quindi, nella classifica generale, nella classe Sport Boat, troviamo in prima posizionedi Claudio Polimene (Circolo Nautico di Torre del Greco), seguito da

Nella classe Grancrociera a guidare la classifica è Sly Fox Cube, di Fotticchia e Gagliardi (R.Y.C. C. Savoia), al secondo posto Zen 2 e, al terzo, Vis Iovis.

Infine, nella classe Orc, è in testa COSIXTY 8 di Salvatore Casolaro (C.N. Torre Annunziata), incalzato da Nientemale e da Soulaima.

Per il primo fine settimana di marzo sono in programma le due regate finali del Campionato, con le imbarcazioni impegnate - sia il sabato che la domenica - nelle tappe organizzate, rispettivamente, dal Circolo Nautico Posillipo e dalla Sezione Velica dell’Accademia Aeronautica in sinergia con lo Sport Velico della Marina Militare.