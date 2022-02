Nuovo appuntamento per la cinquantesima edizione del Campionato Invernale di vela del golfo di Napoli. La sesta tappa, organizzata dal Circolo Nautico Torre del Greco, si svolgerà domenica 6 febbraio. Il segnale di partenza è fissato alle ore 10 a Napoli: i cinquanta equipaggi iscritti disputeranno una regata costiera verso Torre del Greco, dove sarà posizionata la boa d’arrivo, tra le acque antistanti il porto e la terrazza del Circolo.

Una regata dal fascino particolare, che attraversa il golfo in uno scenario di incomparabile bellezza. Oltre al Trofeo Città di Torre del Greco, la tappa assegna anche le coppe “Antonio Di Giacomo”, “Nicola De Dilectis”, “Mario Martinez” e il “Trofeo Pio Monte dei Marinai”. In particolare, il Trofeo Città di Torre del Greco andrà all’imbarcazione prima classificata nella classe Sportboat; la coppa “Antonio Di Giacomo” al vincitore nella classe Orc 0-5; la coppa “Nicola De Dilectis” al primo classificato nella classe Grancrociera; la coppa “Mario Martinez” a chi taglierà per primo il traguardo nella classe Meteor; infine, “Trofeo Pio Monte dei Marinai” al primo classificato Overall.

«Finalmente riprendiamo l’attività velica a pieno regime - sottolinea il presidente del Circolo Nautico Torre del Greco, Gianluigi Ascione - Con la regata di domenica, infatti, diamo il via a un intenso calendario di appuntamenti in mare. Il nostro Circolo, assieme a tanti altri prestigiosi club, ha costituito l’Associazione Circoli Nautici della Campania, che ha avuto il riconoscimento della Regione Campania con la legge emanata a luglio 2021, che darà ancora più forza allo sport. Per questa edizione del Trofeo, rinfreschiamo la tradizione di una volta, organizzando una regata costiera che vedrà le imbarcazioni prima girare la boa a vento per, poi, navigare e girare la boa su secca Cavallara ed arrivare nel porto di Torre del Greco. Un bellissimo spettacolo in mare, cui tutti gli appassionati potranno assistere».