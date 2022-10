Canottaggio, Francesco Esposito diventa Ambasciatore dello sport

L’atleta stabiese più premiato nel mondo, il campione di canottaggio Francesco Esposito riceve la nomina di Ambasciatore dello sport della Città di Castellammare di Stabia.

Per l’ex dipendente comunale, ora in pensione, ha ricevuto decine di rinascimenti durante la sua carriera sportiva: è stato campione del mondo per ben nove volte, ha partecipato ai Giochi Olimpici di Los Angeles nel 1984, ricevuto le medaglie d’oro al valore atletico conferite dal CONI (1980, 1990,1992,1994), il premio Kellel alla carriera conferito nel 1996 in occasione delle Olimpiadi di Atlanta dalla Federazione Internazionale di Canottaggio, l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica (2003) e il premio “Collare d’oro” conferito nel 2019 dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

Oggi Esposito proseguirà la sua attività legata al mondo dello sport con il titolo di Ambasciatore per promuovere, tutelare ed incentivare le tradizioni sportive stabiesi, anche attraverso il sostegno alle numerose associazioni di settore presenti sul territorio nonché, nel medesimo ambito, rappresentare la Città nel corso di eventi e manifestazioni, favorendo la diffusione dei più alti e nobili valori sportivi.

La decisione è arrivata dalla triade commissariale che guida la città di Castellammare dopo lo scioglimento per camorra. «Esposito ha ottenuto brillanti e importanti risultati anche come tecnico federale, - spiega il Prefetto Cannizzaro - contribuendo alla crescita internazionale del movimento e diventando punto di riferimento del settore e di giovani atleti che oggi, in molti casi, sono diventati affermati campioni. Inoltre - prosegue il capo della commissione straordinaria - ha raggiunto traguardi di assoluto prestigio nella disciplina agonistica del canottaggio, testimoniando a livello atletico e morale i più alti valori dello sport, contribuendo, nel corso della lunga carriera sportiva, altresì, a favorire la conoscenza della Città di Castellammare di Stabia sia a livello nazionale che internazionale».