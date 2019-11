«A Salerno inizia il nostro campionato». Affamato di punti, si presenta in formazione completa il TeLiMar Palermo alla piscina Simone Vitale. Sfida tra neopromosse con la Campolongo Hospital Rari Nantes e gara particolarmente speciale per l’attaccante Mario Del Basso, medaglia d’oro alle Universiadi, ex Arechi e Canottieri Napoli. «Sarà un ritorno a casa», spiega il giocatore salernitano che indossa la calottina numero 2, approdato in Sicilia questa estate.



«Tra le varie offerte che ho ricevuto, ho scelto Palermo, perché la società del presidente Marcello Giliberti ha un bel progetto e sull’isola mi trovo bene. Mi è dispiaciuto lasciare Napoli, ma, data la situazione a fine luglio al Molosiglio, era necessario per la mia crescita sportiva andare via». Fermo un mese per infortunio al gomito destro (lesione all’anconeo), Del Basso (nella foto di Rosario Caramiello) prova a recuperare il tempo perduto. «Pronto a scendere in acqua. Ho recuperato ma non sono al 100% della condizione. Ho saltato 4 partite, ho giocato solo le prime 2 giornate». Annunciata la presenza tra i pali di William Washburn, portiere milanese indispensabile alla causa di mister Ivano Quartuccio.



Fanalino di coda in classifica, il club bluverderosso prova a rilanciarsi in griglia. «Nelle prime sei partite abbiamo raccolto un solo punto. Abbiamo bisogno di ottenere un risultato positivo a Salerno per il morale e soprattutto perché lo meritiamo», ammette fiducioso Del Basso, che non teme il clima infuocato che si appresta a vivere. «Spero di vedere una Vitale piena: é sempre bello giocare davanti a tanto pubblico. Non aggiungo altro, faremo parlare il campo».



Costo del biglietto 5 euro e fischio d’inizio alle ore 18: dirigono l’incontro gli arbitri Daniele Bianco e Alberto Rovida. Si metterà in evidenza con i suoi gol il napoletano Massimiliano Migliaccio e sarà duello tutto partenopeo con capitan Andrea Scotti Galletta. «È uno scontro salvezza fondamentale per noi, ma per loro forse ancora di più», conclude Scotti. Il pareggio servirà a ben poco.



