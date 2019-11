Molto più di una rivincita. Due anni fa la finale playoff persa all’ultimo secondo proprio contro i biancorossi, che sancì la promozione dell’Iren Genova Quinto e la delusione cocente dei giallorossi, che videro sfumare sulla linea del traguardo l’ambito obiettivo. Si riproporrà in serie A1 il duello clorato tra la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno e il team ligure allenato da Gabriele Luccianti.



«Sarà una partita combattuta ed equilibrata, come il derby con il Posillipo. Aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni a sostenerci», dichiara il centrovasca di San Paolo, Daniel Alfonso Gallozzi, uno dei protagonisti di quella storica gara. Autore del momento 8-7 alla Scandone, Gallozzi e compagni proveranno a staccare in classifica una diretta concorrente. Appaiate a 4 punti Salerno e Genova.



«Il Quinto ha nel nuoto uno dei suoi punti di forza, senza dimenticare giocatori di spessore ed esperienza come Alex Giorgetti e Robin Lindhout», avverte il pallanuotista classe 1994 (nella foto di Marina Carascon). Alla ricerca dei primi tre punti alla Simone Vitale, capitan Andrea Scotti Galletta e soci punteranno sul fattore casalingo.



Per il match di domani (ore 18) previsto un biglietto d’ingresso (5 euro). E’ possibile acquistarlo in prevendita presso la piscina Nicodemi (fino alle ore 1230). Per i giovani del settore giovanile e per gli iscritti all’associazione Amici Rari l’ingresso sarà gratuito. © RIPRODUZIONE RISERVATA