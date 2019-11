All’ultimo respiro e all’ultimo assalto. Fantastico Marko Elez. Da centrocampo il pallanuotista di Spalato segna la rete del 12-11 a 4 secondi dalla sirena e regala la prima vittoria interna alla Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno (parziali di 2-3, 3-3, 2-1, 5-4) ai danni del fanalino di coda TeLiMar Palermo. Esplode la piscina Simone Vitale, rassegnata al possibile terzo pareggio stagionale, dopo l’11-11 con il Posillipo alla Scandone e il 9-9 con l’Iren Genova Quinto tra le mura amiche. Tre punti preziosi, artigliati allo scadere, grazie alla magia balistica del centrovasca croato Elez dalla distanza.



Si decide tutto nel quarto periodo. Escono per limiti di falli Carlo Sanges e capitan Andrea Scotti Galletta. Il mancino Nicola Cuccovillo cala il suo personale tris. Centroboa di Zagabria, Mislav Tomasic porta sul +1 la Rari Nantes a 2’40” dal termine. Equilibra i conti il difensore di Kotor, Dragan Draskovic, che in superiorità numerica sigla il gol dell’11-11 a 1’12” dalla fine. Destino segnato e sorpreso il portiere William Washburn dall’inaspettata conclusione di Elez, che deposita la palla in rete tra gli applausi dei tifosi giallorossi.



«Partita veramente al cardiopalma, giocata gol a gol per tutto l’incontro. Vittoria di vitale importanza, perché maturata in uno scontro diretto. In casa dovevamo assolutamente vincere. Gara di nervi, decisa dagli episodi», racconta soddisfatto l’attaccante Michele Luongo, protagonista di una pesante cinquina nei primi 16 minuti. «Nel finale uno strappo di 2 gol. È mancato, però, un pizzico di fortuna, per chiudere anzitempo il match. I siciliani sono stati bravi a rientrare. Abbiamo dimostrato grande carattere e coesione di squadra, trovando il gol che ci riempie di gioia e ci rende felici, così come per la società e i tifosi, ancora una volta incredibili, che hanno dato una spinta decisiva per il successo», ammette il giocatore in calottina numero 2. «Abbiamo ancora margini di crescita però abbiamo mostrato attaccamento e voglia di vincere e siamo stati premiati. Risultato meritato che volevamo a tutti i costi», conclude Luongo.



I ragazzi del presidente Enrico Gallozzi si aggiudicano un incontro di fondamentale importanza nella corsa salvezza contro una diretta concorrente nella lotta per non retrocedere. «Ambiente infuocato. Non siamo stati aiutati purtroppo dalla sorte. Ci rifaremo», asserisce convinto il salernitano Mario Del Basso, ex Arechi, artefice del 10-10 a 3’ dal termine.



Sale a 8 punti in classifica la formazione allenata da Matteo Citro, insieme al Savona, Florentia e Quinto.

















© RIPRODUZIONE RISERVATA