«Stop war Ukraine». Hanno indossato la maglia sul piano vasca con questa scritta e hanno lanciato un messaggio di pace. Capitan Michele Luongo e compagni hanno provato a richiamare l’attenzione internazionale, ben sapendo che la situazione non è affatto semplice. Migliaia sono in fuga da Leopoli e non solo. Inevitabile schierarsi dalla parte del presidente Volodymyr Zelensky, impegnato nella difesa di Kiev e del suo popolo.

E’ questo il prologo di Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno-Telimar Palermo, primo match dei giallorossi nel round scudetto. Vittoria netta dei siciliani 6-16 (1-2, 1-4, 2-5, 2-5), che trovano in Andrija Basic, centrovasca di Sibenik, il punto di forza della compagine di Gu Baldineti. Il classe 1995 si è reso indiscusso protagonista con il poker di giornata. Hanno timbrato il cartellino con le rispettive triplette i due ex posillipini Luca Marziali e Max Irving. Doppietta, invece, per l’attaccante Andrija Vlahovic (altro natìo di Sibenik); una marcatura per il salernitano Mario Del Basso, medaglia d’oro alle Universiadi 2019, il difensore Davide Occhione, il centroboa Francesco Lo Cascio e il centrovasca Francesco Lo Dico.

I ragazzi di Matteo Citro hanno provato a limitare la potenza di fuoco dei palermitani, imbrigliati anche dalla zona M dei verderossoblu. Difficile per la Rari Nantes Salerno tenere il passo del club presieduto da Marcello Giliberti. In gol per i campani Luongo, Maroje Gluhaic, il mancino Nicola Cuccovillo, Donato Pica, e Mislav Tomasic, autore di una doppietta.

Sabato 5 marzo (ore 14) la sfida con la Rari Nantes Savona tra le mura amiche.