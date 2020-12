Più forti delle circostanze. La pallanuoto, così come lo sport in generale, si è adeguata ad ogni tipo di restrizione. La chiusura delle piscine e delle palestre, la rinuncia sofferta da parte dei giovani e non solo a praticare la disciplina amata. Mesi di stoica resistenza. Tutto accettato con signorilità e remissività. Finalmente il 2020 volge alla conclusione. Serve, però, ripartire di slancio, allargare gli orizzonti, riaprire in sicurezza le strutture deputate al benessere della collettività. E’ tempo di bilancio e programmazione. Addio patimenti.

«Il nostro primo anno in serie A1 è andato al di là di ogni più rosea aspettativa, ricco di emozioni e di vittorie importanti. Dispiace solo sia stato interrotto in modo così netto a marzo», spiega soddisfatto Matteo Citro, tecnico della Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno. Hanno ben figurato i giallorossi, presentandosi da neopromossa sul proscenio nazionale che conta. Non hanno di certo vestito gli abiti (la calottina nello specifico) della vittima sacrificale capitan Andrea Scotti Galletta e compagni, che si sono fatti valere a testa alta.

«Da agosto abbiamo ripreso con la stessa determinazione ed umiltà, nonostante le mille difficoltà dovute a questa terribile pandemia, che mi ha toccato anche da vicino e che ci sta stressando oltremodo sia dal punto di vista fisico che psicologico», continua Citro. Coronavirus sconfitto e alle spalle, brutto ricordo.

Salerno protagonista nel calcio in B e in piscina. «Mi auguro che il 2021 posso riportare la normalità delle cose, che sicuramente apprezzeremo più di prima», auspica convinto l’allenatore della Campolongo. «Ripresa degli allenamenti fissata sabato 2 gennaio», conclude Citro (nella foto di Manuel Schembri). Salernitani inseriti nel girone A. Primo match del nuovo anno in Liguria il 16 gennaio contro il Quinto, due settimane dopo al cospetto dei campioni d’Italia del Recco alla Simone Vitale. Si decidono le sorti contro i biancorossi a Genova e i pallanuotisti campani daranno fondo a tutte le energie a disposizione.

Augura a tutti un felice e sereno anno nuovo il presidente Enrico Gallozzi, nonché consigliere regionale Fin. «Le difficoltà che abbiamo vissuto nel 2020 non sono ancora alle nostre spalle, ma siamo certi che con l'impegno di tutti e la buona volontà, ne usciremo. Il prossimo sarà il 99esimo anno di vita della gloriosa società giallorossa, speriamo possa essere quello del rilancio per tutti e in tutti i settori».

