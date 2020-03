«Lo streaming ci salverà». Covid-19 nemico pubblico numero uno. Nell’era della psicosi diffusa, dove mancano certezze, la 17esima giornata di serie A1 si disputerà a porte chiuse. Derby campano, dunque, alla piscina Simone Vitale senza pubblico. Waterpolo Channel, telecronaca di Ettore Miraglia e Francesco Postiglione, trasmetterà Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno contro Posillipo (ore 18).



Spalti vuoti, come prevede il decreto del governo. In acqua l’ex di turno Nicola Cuccovillo. «Sarà una partita particolare per me, dopo aver indossato la calottina rossoverde per 5 stagioni. Mi aspetto una gara dura, dal punto di vista fisico e mentale. Sarà certamente una battaglia», osserva l'attaccante della Rari Nantes.



All’andata, sabato 26 ottobre 2019, finì 11-11. Sugli scudi Massimo Di Martire con la sua cinquina e Michele Luongo, autore di una tripletta alla Scandone. «Sfida salvezza. Affronteremo il match come fosse a porte aperte. Sappiamo della criticità e particolarità della situazione ma al contempo siamo ben consapevoli dell’importanza della posta in palio. Ci faremo trovare indubbiamente pronti», spiega il mancino barese, classe’94.



Banco di prova. «Proveremo a blindare la salvezza ormai a pochi passi. Si preannuncia una contesa diversa dall’andata, poiché entrambe le squadre sono cresciute e hanno cambiato il loro modo di giocare», ammette il neodottore, laureato in Scienze motorie all’università telematica Pegaso, grazie ad una borsa di studio per meriti sportivi, data dal Circolo Nautico Posillipo, con l’interessamento del prof Dino Sangiorgio. Tesi inerente al mondo clorato. «L’importanza della preparazione atletica nella pallanuoto con cenni di anatomia».



Classifica. Giallorossi a 21 punti, rossoverdi a 9. «Il derby sfugge ad ogni pronostico e il Posillipo è un team che gioca un’ottima pallanuoto: da tradizione è una società che non molla mai. Il nostro momento frutto della programmazione della società e di una compagine completamente sinergica», ammette soddisfatto Cuccovillo, legato sentimentalmente alla titolata nuotatrice della Canottieri Aniene, Elena Di Liddo.



Tutti incollati al pc domani pomeriggio. È la pallanuoto al tempo del Coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA