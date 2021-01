Sorridono insieme, vincono entrambi. Sfida clorata tra bomber e ricongiungimento familiare alla Simone Vitale. Cinquina griffata da Michele, doppietta realizzata da Stefano Luongo. Campolongo Rari Nantes Salerno-Pro Recco finisce 10-15 (1-2, 2-5, 2-4, 5-4) ma giallorossi e biancocelesti superano il raggruppamento A ed accedono alla fase successiva. L’abbraccio tra consanguinei sintetizza l’epilogo pomeridiano.

«Partita intensa che serve per affrontare al meglio il girone d'élite», spiega il più grande dei due, leader della formazione campana. «Abbiamo giocato sapendo che sarebbe stato un confronto difficile ma abbiamo dimostrato voglia e atteggiamento», osserva il classe 1986. Non sfigura affatto la compagine di Matteo Citro al cospetto dei campioni d’Italia. «Siamo contenti del risultato. Sarebbe stato bello avere la piscina gremita». Porte chiuse e assenza di pubblico impongono le restrittive norme anti-Covid.

Si rivede all’opera il centroboa Matteo Aicardi ed è subito poker. Assenti invece il napoletano Alessandro Velotto e Dusan Mandic, impegnati con le rispettive nazionali Aleksandar Ivovic e Marko Bijac. Doppietta per Umberto Esposito e Gennaro Parrilli, bolide imprendibile scagliato dal croato Marko Elez. Match winner Francesco Di Fulvio con sei marcature messe a referto. «Vogliamo regalarci altre soddisfazioni, daremo tutto come sempre per migliorare ulteriormente», conclude Luongo senior. Fratelli nel segno del gol.

