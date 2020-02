In Italia oltre il 30% dei bambini è in sovrappeso o addirittura obeso, un adolescente su dieci fuma regolarmente e il 20% invece eccede nel consumo di alcol. Sono tutti fattori di rischio che aumentano esponenzialmente il rischio di tante gravi malattie, tra cui i tumori. Per favorirne la prevenzione è stato firmato un protocollo d’intesa (biennale) tra la fondazione «Insieme contro il cancro», presieduta dal professore Francesco Cognetti, e la Federcanottaggio, presieduta da Giuseppe Abbagnale. Viene così esteso agli oltre 30mila iscritti a una delle più antiche e prestigiose federazioni sportive il progetto «Allenatore Alleato di Salute». La prima campagna al mondo che vuole insegnare ai coach sportivi come educare i giovani atleti a stili di vita sani gode del sostegno del Ministero della Salute e del Coni. «E’ un grande onore aver coinvolto gli amici del canottaggio - afferma il professore Cognetti -. Il 40% delle neoplasie è evitabile adottando stili di vita sani che però devono essere seguiti fin da bambini. I giovani del nostro Paese hanno bisogno di una corretta e qualificata educazione alla salute. Da qui la necessità di trovare nuovi potenziali educatori». Per Abbagnale, «la firma del protocollo rappresenta il punto di partenza per realizzare un progetto ad ampio raggio rivolto a tutti i cittadini. Nell’anno delle Olimpiadi vogliamo valorizzare temi fondamentali come l’importanza dell’attività motoria. Per questo, in accordo con il direttore tecnico Cattaneo e l’area formazione federale, nei prossimi mesi avvieremo corsi specifici e distribuiremo materiale informativo coinvolgendo gli allenatori di canottaggio e di indoor rowing affiliati alla nostra federazione». Ultimo aggiornamento: 18:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA