Sono state otto le società votanti (Circolo Nautico Posillipo, CRV Italia, Circolo Canottieri Napoli, Accademia del Remo, RYCC Savoia, Circolo Canottieri Nesis, Circolo Nautico Stabia, Circolo Canottieri Amalfi) sulle dodici aventi diritto per l’elezione del presidente e del Consiglio Regionale Fic Campania, alla presenza tra gli altri del presidente del Coni Campania Sergio Roncelli. Le votazioni si sono tenute al Circolo Nautico Posillipo ed è stato riconfermato alla presidenza all’unanimità Pasquale Giugno al suo secondo mandato e per i prossimi quattro anni alla guida della Federcanottaggio della Campania. Il consiglio direttivo rinnovato, al termine delle votazioni è risultato così composto dai sei consiglieri eletti: Giuseppe Mango (Posillipo) 8 preferenze, Giovanni Squillante (Savoia) 7, Maurizio Sibillo (Nesis) 8, Antonio Minguzzi (Ilva) 7, Vincenzo Conte (Posillipo) 7 e Domenico Perna (Posillipo) con 5 preferenze.

Al termine della votazione i sette componenti dell’associazione dei Circoli Canottieri Lago Patria si sono riuniti per discutere dell’imminente installazione dei pontili al Lago Patria grazie proprio al contributo della Federcanottaggio presieduta da Giuseppe Abbagnale, intervenuto all’incontro. Giugno ha ringraziato Abbagnale per il supporto alle società campane di canottaggio in un’ottica di cambiamento nonostante le tante difficoltà: «Vogliamo che il canottaggio delle nostre terre riprenda il suo antico vigore carico dei suoi valori».

Il presidente del Posillipo Semeraro ha sottolineato: «Il canottaggio napoletano è il Lago Patria e il nostro obiettivo è che diventi sempre di più un campo di regata di bellezza e interesse nazionale». Alla mattinata di votazioni ed elezioni, sono intervenuti anche il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi, il consigliere della Città Metropolitana di Napoli Rosario Ragosta, l’ex presidente dell’Autorità Portuale di Napoli Pietro Spirito, il console generale della Repubblica di Bulgaria Gennaro Famiglietti e il vice presidente sportivo del Posillipo Antonio Ilario.

