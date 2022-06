Sogno rimandato. Accarezzato a lungo e soltanto rinviato, il salto promozione sfuma per un gol. Capitan Biagio Borrelli e compagni escono battuti dalla Carmen Longo 10-9 e a festeggiare lo storico traguardo è la De Akker Bologna degli ex posillipini Edoardo Manzi e Arnaldo Deserti.

«Grande cuore ancora una volta», spiega il centroboa di Ponticelli. «Senza rammarico: siamo consapevoli di aver dato tutto», prosegue il numero 11 giallorosso. Stagione oltre le più rosee aspettative, superate le previsioni dell'inizio di campionato, con il merito di essere arrivati ai playoff e a gara 3.

Evoluzione. «C'è stata una crescita della squadra notevole durante la regular season e non solo», riferisce Borrelli. «Pazzesca», l'hanno definita gli addetti ai lavori. «Abbiamo messo delle ottime basi per il futuro», assicura convinto il player napoletano. «Con qualche innesto il gruppo è pronto per il salto di categoria, che ci auguriamo di compiere il prossimo anno», auspica fiducioso il classe 1996.

Ottimismo. «La Canottieri merita di ritornare nell'elite della pallanuoto italiana per solidità e valori sportivi», asserisce convinto il leader canottierino. «Sono molto orgoglioso del lavoro svolto dalla squadra e dalla società, che come promesso sta dimostrando di voler raggiungere in maniera progressiva obiettivi più importanti», conclude Borrelli (nelle foto di Gianluca Madonna) con il solito slogan: «Forza Canottieri».