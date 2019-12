Oro alle Universiadi di luglio e laurea in Ingegneria meccanica alla Federico II. Due tappe significative nel 2019 di Umberto Esposito. Calottina numero 12, capitano della Nazionale universitaria che ha trionfato alla Scandone e della Canottieri Napoli, il difensore di Ponticelli classe’95 ha un obiettivo preciso per il 2020: la salvezza del club giallorosso. Domani a Casoria (ore 19.30) 11esima giornata di A1 e ultimo turno dell’anno.



«Contro la Rari Nantes Florentia mi aspetto una gara combattuta, daremo tutto per conquistare i tre punti prima della pausa di campionato. Era prevedibile che avremmo sofferto tanto nella prima parte della regular season ma ora è il momento di limitare al massimo gli errori e dare una svolta». Intristisce non poco vedere la compagine del Molosiglio fanalino di coda.



«Ci è mancata un po’ di fiducia ma, nonostante le numerose difficoltà, siamo un gruppo unito e tutti abbiamo voglia di riconquistare il posto che meritiamo. Sono convinto che daremo il massimo contro i biancorossi, per poi ripartire a febbraio con le giuste motivazioni», auspica Esposito (nella foto di Rosario Caramiello).



I napoletani proveranno a gettare il cuore oltre l’ostacolo e cercare di ottenere il primo successo, che innalzerebbe in maniera considerevole l’autostima e muoverebbe la classifica. Assente per infortunio il centrovasca salernitano Luca Baldi, sostituito da Luca Orlando.



«Bisogna dimenticare in fretta la sconfitta di Palermo e guardare avanti senza demoralizzarci. La Florentia è un’ottima squadra tanto da aver battuto la Rari Nantes Salerno. Gigliati avversario difficile da affrontare. Noi ci proveremo e dovremo disputare la gara perfetta senza sbavature e con la giusta cattiveria agonistica», conclude il tecnico Christian Andrè.



Ripresa del campionato il 1 febbraio 2020 in trasferta a Trieste. Ultimo aggiornamento: 18:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA