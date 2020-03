Non fa sconti il Recco a Casoria. I campioni d’Italia dilagano nel vuoto cosmico: contro la Canottieri Napoli finisce con una goleada (3-20 e parziali di 0-4, 1-4, 0-6, 2-6). Intristisce molto vedere le gradinate deserte ma in tempo di coronavirus impossibile disattendere le misure diramate dal Governo. Nitida si percepisce la voce di Christian Andrè nel dare indicazioni ai giallorossi. Galacticos devastanti con le triplette di Francesco Di Fulvio, Pietro Figlioli, Aleksandar Ivovic e Stefano Luongo. A segno i due napoletani con la calottina biancoceleste: Alessandro Velotto (nella foto di Manuel Schembri), ex di turno, e Vincenzo Renzuto Iodice. La Pro Recco si aggiudica il testacoda, restando saldamente in vetta a punteggio pieno (48). Canottieri ultima e sconsolata soltanto a 4. © RIPRODUZIONE RISERVATA