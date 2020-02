Da Belgrado la minaccia maggiore. Devastante l’attaccante serbo Drasko Gogov, classe 1985, che il 18 febbraio compirà 35 anni. La sua cinquina (e una traversa centrata su rigore) spiana la strada alla vittoria della Pallanuoto Trieste sulla Canottieri Napoli 14-6 (5-1, 4-1, 1-3, 4-1) nella 12esima giornata di serie A1. Quinta forza del campionato, a quota 20, alla Bruno Bianchi la formazione friulana di Daniele Bettini infligge un pesante passivo ai giallorossi.



Priva del canadese Matthew Halajian (trauma cranico riportato con la Nazionale), la Canottieri si ritrova a metà gara già sul 9-2. Non basta davvero la tripletta di capitan Umberto Esposito.



Punteggio pesante. «A 4 minuti dalla fine eravamo sul 10-6. Dobbiamo continuare a lavorare e giocare le prossime 14 partite come finali, per agguantare la salvezza», il commento del tecnico Christian Andrè.



Sabato 8 febbraio si chiude il girone di andata con il derby a Casoria contro la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, capitanata da Andrea Scotti Galletta. © RIPRODUZIONE RISERVATA