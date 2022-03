Derby a tinte giallorosse. Il testacoda alla Scandone conferma la classifica del girone Sud. Le prime tre della classe segnano gli stessi gol (9) ma subiscono reti diverse: 4 la Canottieri Napoli contro l’Aktis Acquachiara, 6 la Roma Vis Nova con la Rari Nantes Sori, 5 la Rari Nantes Florentia con la Copral Muri Antichi. Il terzetto di testa gioca nel 17esimo turno tra le mura amiche.

Spettacolo a Fuorigrotta. Buona cornice di pubblico in occasione della stracittadina, che vede primeggiare capitan Biagio Borrelli e compagni 9-4 (parziali di 2-0, 2-0, 3-2, 2-2) ai danni dei cugini biancazzurri, impelagati nella volata salvezza. Due gli assenti: il salernitano Luca Baldi e il serbo Nemanja Marinkovic. Tre gli ex dell’incontro: Enzo Massa, Paolo Iacovelli, Vincenzo Tozzi.

Costruiscono un solido margine di vantaggio i ragazzi del Molosiglio, che si portano all’intervallo lungo sul 4-0. Esecuzione perfetta dai cinque metri da parte di Gianluca Confuorto, che trafigge capitan Ciro Alvino. A procurare il penalty una furbizia di Tozzi. Festeggia nel migliore dei modi il suo 30esimo compleanno Gianluca Cappuccio, parando il rigore al mancino Matteo Aiello. Daniele Cerchiara segna il 2-0 a 5 secondi dalla fine del primo periodo. Stesso copione nel secondo quarto. Il centroboa di Ponticelli e Geremia Massa (assist del classe 1999 di Pomigliano) scavano il solco.

Si sblocca l’Acquachiara con Mattia Rocchino (4-1) in avvio di terzo tempo. Ristabilisce le distanze (+4) l’implacabile Confuorto (5-1), trasformando il secondo rigore di giornata. Daniele De Gregorio invita i suoi a non arrendersi e sigla il 5-2. Bello il duello tra lo scugnizzo di Soccavo (perde più volte la calottina il numero 10) e l’amico-rivale Tozzi. Domenico Mutariello (sul primo palo) e Borrelli (controfuga solitaria) castigano gli acquachiarini (7-2).

Gli ultimi otto minuti cristallizzano la situazione. In superiorità numerica Borrelli (tripletta) raccoglie e concretizza le indicazione del tecnico canottierino dopo il timeout. Il contropiede di Confuorto (tris) a 3’34” dalla sirena va a buon fine (9-2). Piero Musacchio con l’uomo più (2’09”) e Aiello (alzo e tiro dopo aver recuperato palla a 1’17”) rendono meno cocente la delusione.

Sostituto di Walter Fasano in panchina, Roberto Vestuto commenta così la gara. «Avevamo il dovere di onorare il derby e per buona parte ci siamo anche riusciti. Le grandi parate di Gianluca Cappuccio e qualche errore di troppo in fase conclusiva ci hanno impedito di rendere meno ampia la forbice. Questo non sminuisce però i meriti dei ragazzi allenati da Enzo Massa: i giallorossi sono davvero un’ottima squadra».

Chiamato in causa, risponde sempre presente l’estremo difensore classe 1992, ex Posillipo. «All’andata i biancazzurri ci misero in difficoltà con l’arma della controfuga. Siamo entrati in acqua concentrati, con una solida difesa siamo riusciti a limitare gli attacchi avversari. Abbiamo imposto il nostro gioco ma dobbiamo essere più cinici», avverte Cappuccio (nelle foto di Gianluca Madonna). «Dobbiamo proseguire la striscia di risultati utili. Lavoriamo sempre per fare bene, seguendo i dettami di Enzo Massa. «Annata positiva, siamo un ottimo gruppo. Procede per il verso giusto, merito anche dei nuovi innesti», conclude Cappuccio. 30 e lode guadagnato alla Scandone, 37 i punti in griglia.