Testacoda clorato. Il programma della 17esima giornata di A2 prevede il derby tra Canottieri Napoli e l’Aktis Acquachiara. Domani pomeriggio (ore 16) sfida tra cugini alla Scandone. La prima della classe affronta il fanalino di coda del girone Sud. «Abbiamo lavorato in settimana, anche se alcune pedine hanno avuto diversi problemi e quindi non hanno svolto l’abituale programma», spiega alla vigilia il capitano Ciro Alvino.

«Il derby è sempre una partita speciale. Sarà un incontro difficile, vista la forza della compagine avversaria», osserva il giocatore del Rione Sanità. «Dalla nostra abbiamo la voglia di dimostrare che l'Acquachiara c'è e si farà rispettare, cercando di mettere la gara su ritmi natatori molto alti», avverte il portiere biancazzurro.

«Si prospetta un match molto teso. Ci conosciamo bene. Presumo ce la giocheremo punto a punto. Vincerà chi saprà tenere meglio in difesa», auspica Alvino. Un mese fa (23 febbraio) prevalse la capolista 9-12. Tripletta griffata da Daniele De Gregorio. «Abbiamo affrontato le prime della classe come da calendario, poi toccherà misurarci finalmente con formazioni di media classifica come Olympic Roma, Vela Nuoto Ancona, Tuscolano, Latina e Civitavecchia, appaiata a sei lunghezze. E allora ci sarà la possibilità di fare punti», conclude fiducioso l’estremo difensore acquachiarino (nella foto di Gianluca Madonna).

Nella stracittadina il tecnico salernitano Walter Fasano non avrà a disposizione il serbo Nemanja Marinkovic (1998), mentre rientrerà Francesco Angelone.