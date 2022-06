Canottieri Napoli-Camogli, semifinale playoff alla Scandone

«Uniti come sempre». Alla vigilia di un appuntamento importante richiama la solidità del gruppo. «C’è bisogno di tutti», ribadisce convinto Gianluca Confuorto in vista della semifinale playoff contro la Rari Nantes Camogli. «Speriamo ci sia un po’ di gente, pronta a sostenerci e a darci una mano. Abbiamo lavorato un anno intero per giocare queste partite». Confida nell’apporto del pubblico il centrovasca giallorosso domani alla Scandone (ore 19.30). L’impianto di Fuorigrotta il teatro della battaglia clorata.

Conclusa la regular season alle spalle della Roma Vis Nova con 53 punti in 22 giornate, capitan Biagio Borrelli e compagni ambiscono al salto di categoria. «È stata una stagione molto bella e intensa. Siamo una squadra giovane, che è cresciuta parecchio durante l’anno dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale», ricorda il classe 1998. «Siamo soddisfatti del secondo posto anche se con qualche piccolo rammarico: fa parte comunque del percorso di crescita», ammette la calottina numero 5.

Gara 1. I liguri hanno chiuso il girone Nord terzi con 47 punti, dietro Bogliasco e De Akker. «Le motivazioni vengono naturali, trattandosi di una semifinale», spiega l’autore di ben 55 reti stagionali. «Abbiamo preparato a dovere il match. La Rari Nantes Camogli è un’ottima squadra, come dimostrano anche i risultati, molto fisica, con giocatori esperti e alcune buone individualità».

Clima. Al completo la formazione allenata da Enzo Massa. «Sarà un incontro duro e quindi combattuto. Le aspettative sono elevate. Avrà la meglio chi sbaglierà meno in entrambi i lati della vasca. Abbiamo il fattore campo a favore e dobbiamo sfruttarlo al meglio», conclude fiducioso Confuorto (nelle foto di Gianluca Madonna). Sale la febbre del sabato sera.