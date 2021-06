La garanzia della tradizione. Mette in cassaforte gara 1 la Canottieri Napoli con una prova grintosa e generosa. Non si lasciano sfuggire l’occasione capitan Biagio Borrelli e compagni, che alla Scandone rifilano un pesante 9-4 al Civitavecchia (parziali di 1-1, 3-1, 2-2, 3-0). Nel primo sabato di giugno (che coincide con la giornata mondiale dell’ambiente e il 207esimo anniversario dei Carabinieri) i giallorossi dettano legge tra le mura amiche con un super Gianluca Confuorto, autore di un poker devastante che tramortisce i rossocelesti. Due gol in azione (uno in superiorità numerica) e altrettanti rigori trasformati con freddezza nel quarto periodo per il pallanuotista classe 1998.

Il tecnico Enzo Massa alterna nel ruolo di centroboa il leader di Ponticelli (doppietta personale: sigla il 5-3 e poi appone il sigillo definitivo a 1’09”) e Geremia Massa (griffa il primo vantaggio 2-1 ma si vede annullare la rete del 5-2), facendo rifiatare i suoi ragazzi e concedendo ben pochi punti di riferimento agli avversari. Tiene il club del Molosiglio, sorretto dalle parate (innumerevoli e significative) di Gianluca Cappuccio, che blinda la porta dalle sortite laziali.

Smaliziati i giovani del gruppo, ormai abituati alla serie A2: assicurano il loro contributo Luca Orlando, Antonio Florena, Francesco Travaglini. Non si sottraggono all’impegno Alessandro Zizza (artefice del 6-4 alla presenza in tribuna di papà Paolo, ex ct del Setterosa), così come Luca Baldi (piazza il 3-1) e Daniele Cerchiara. Recuperano una mole di palloni smisurata, chiudono i varchi, limitano le conclusioni del Civitavecchia.

L’ultima frazione consacra la Canottieri Napoli. Dopo 21 secondi Borrelli (instancabile) guadagna il penalty, altrettanto farà Massa (inesauribile). Confuorto non tradisce l’emozione del momento e trafigge doppiamente Giordano Visciola (6’33”). Cappuccio ipnotizza Luca Pagliarini e i napoletani giocano con il cronometro e amministrano il largo vantaggio. Massa cambia i suoi interpreti nel finale e Francesco Altomare tra i pali fa scorrere i titoli di coda. Mercoledì 9 giugno (ore 18) gara 2 semifinale playout.