Vigilia funzionale. Curano in dettaglio la sfida con il fanalino di coda. Capitan Biagio Borrelli e compagni non lasciano nulla al caso, seguono scrupolosamente le indicazioni del preparatore atletico Ivan Milone e assorbono le strategie motorie, impartite dal direttore sportivo giallorosso Lello Avagnano, olimpionico a Los Angeles 1984. Sotto lo sguardo attento di Enzo Massa, la seduta di rifinitura in palestra conduce al match con il Civitavecchia.

All'andata terminò 5-7 in favore dei partenopei, con la prima e pesante tripletta griffata da Vincenzo Tozzi. Pronta a dare continuità al suo brillante percorso nel girone Sud e a consolidare il secondo posto in classifica, la Canottieri Napoli attende l’arrivo dei laziali alla piscina Scandone. «Sarà una gara molto delicata. Conosciamo il valore dei nostri avversari e siamo pronti ad affrontarli», spiega Antonio Vitullo.

Fischio di inizio alle ore 15, porte aperte nell’impianto di Fuorigrotta. «Siamo molto determinati, vogliamo i tre punti a tutti i costi», avverte il classe 1998. «Siamo una squadra di giovani, lavoriamo bene insieme e da inizio anno abbiamo fatto grossi miglioramenti», ricorda il pallanuotista numero 12. La capolista Roma Vis Nova dista solo tre lunghezze. «Ci alleniamo ogni giorno con costanza e sacrificio: solo così possiamo raggiungere i nostri obiettivi», osserva Vitullo, vincitore di quattro scudetti giovanili (2018, 2017, 2015, 2014).

«Se miglioriamo sotto alcuni aspetti, per tutti sarà difficile batterci», asserisce convinto Vitullo, iscritto alla Pegaso, al secondo anno di Scienze motorie. «Sto preparando l’esame di Scienze dietetiche e biomeccanica del movimento umano», conclude il player giallorosso (nella foto di Gianluca Madonna). Domani pomeriggio libri chiusi e cuore aperto: c’è da battere il Civitavecchia.