A vele spiegate. Procede bene la navigazione della Canottieri Napoli. Capitan Biagio Borrelli e compagni sbancano la piscina del Passetto e superano l’Ancona 6-9 (parziali di 1-2,1-1,3-3,1-3). Giallorossi a punteggio pieno e in testa al girone Sud dopo due giornate.

Pratici ed essenziali i pallanuotisti del Molosiglio. «Abbiamo seguito le indicazioni di Enzo Massa», dichiara Daniele Cerchiara, autore di una doppietta. Nel terzo periodo i marchigiani arpionano il 4-4 ma il difensore classe 1998 pone subito rimedio (4-5). «E’ andato tutto per il meglio, anche se siamo partiti un po’ contratti, ma poi siamo usciti alla distanza», spiega il giocatore di Cosenza, che ha firmato il massimo vantaggio (5-9) nell’ultima frazione, allargando il divario (+4) tra le due contendenti in acqua. «Trasferta complicata, campo ostico», osserva Cerchiara.

Il caldo un altro elemento da considerare. «Piscina simile a quella del Circolo», ammette la calottina numero 3. In scia gli anconetani di Igor Pace: 5-6 a 36” dalla fine del terzo periodo. Luca Baldi, Gianluca Confuorto (due rigori trasformati nel primo e nell’ultimo quarto) e Cerchiara chiudono definitivamente la pratica. Da segnalare la tripletta di Borrelli. ««L’importante era il risultato e conquistare l’intera posta in palio», avverte Cerchiara. «Ora dobbiamo riposare e pensare già alla sfida di sabato 27 novembre. Ci aspetta una partita impegnativa con l’Olympic Roma a Santa Maria Capua Vetere», conclude il player calabrese. Non si quando verrà sciolto il rebus Scandone.