Rullo compressore. Non perde un colpo, tiene la vetta, prosegue la striscia positiva. La Canottieri Napoli consolida il primato e cala la cinquina. A Santa Maria Capua Vetere i giallorossi superano 11-8 il Cus Palermo (parziali di 3-3, 0-1, 3-3, 5-1) e confermano l’imbattibilità stagionale.

Il primo e il terzo periodo finiscono allo stesso modo, dimostrazione evidente dell’equilibrio in vasca. Se all’intervallo lungo i ragazzi di Enzo Massa arrivano sotto di una lunghezza (3-4), cambiano decisamente passo nell’ultima frazione, mettendo le mani sui tre punti.

Girone Sud interessante. A punteggio pieno il terzetto composto da Rari Nantes Florentia, Roma Vis Nova e la compagine del Molosiglio dopo cinque giornate. Si accende la serie A2 e il pubblico (ritrovato) ringrazia. Doppiette ed emozioni. Due volte a bersaglio capitan Biagio Borrelli, Geremia Massa e Daniele Cerchiara, per i siciliani Italo Russo, Amel Turkovic e Matteo Raineri. Lasciano traccia Antonio Florena, l’ungherese Erik Szabo e Giuseppe Mineo.

Non si distrae affatto Gianluca Confuorto: poker e 16 gol a referto. Con la testa in vetta e con un occhio a diritto sanitario e dello sport. Lo studente della Parthenope, iscritto al corso di laurea magistrale in Scienze e Management dello Sport e delle attività motorie, sale in cattedra e si rende straordinario protagonista. «Vittoria di carattere, bravi tutti a non mollare mai», spiega la calottina numero 5. «Abbiamo avuto una bella reazione nell’ultimo tempo, ci siamo compattati e l’abbiamo portata a casa», osserva soddisfatto il classe 1998. «E’ questo che conta».

Primato difeso con onore. «Siamo partiti col piglio giusto, però abbiamo forse sottovalutato un po’ l’avversario, tanto da rilassarci», afferma il centrovasca canottierino. «Dobbiamo migliorare sull’uomo in più, costruiamo molto ma concretizziamo poco. Dobbiamo essere più bravi a chiudere subito le partite», asserisce Confuorto.

Sabato 18 dicembre (ore 17) il derby cittadino con l’Aktis Acquachiara. «Sarà l’ultima partita del 2021. Speriamo di chiudere in bellezza l’anno»», conclude fiducioso Confuorto.

«Siamo stati bravi a ribaltare un match che si era complicato, bene nel finale. Ora testa al derby per il sesto sigillo consecutivo», carica i suoi capitan Borrelli.