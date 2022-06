Conto alla rovescia. Il sipario è pronto ad alzarsi su Canottieri Napoli-De Akker Bologna. Capitan Biagio Borrelli e compagni giocheranno alla Scandone domani (ore 20) il secondo atto di una sfida certamente avvincente. E proveranno ad allungare la serie, dopo il ko maturato sabato scorso (13-7) in Emilia Romagna.

«Sapevamo di affrontare un'ottima squadra, che per buona parte di gara 1 ha dimostrato di avere un organico qualitativamente superiore alla nostra», spiega alla vigilia del return match il leader giallorosso. «Il nostro errore principale è stato quello di non riuscire a limitare in fase offensiva i loro giocatori più importanti, cosa che dovremmo evitare assolutamente in gara 2», osserva il centroboa di Ponticelli, autore di un poker il 18 giugno.

«Con la solita grinta che lo contraddistingue, il mister Enzo Massa ha fatto in modo di tenere sempre alto il morale del gruppo, lavorando più sull'aspetto psicologico che tattico. Il punteggio di gara 1 non rende onore a quello che è stato il nostro percorso nell’arco della stagione: faremo il possibile per dimostrare tutto il nostro valore alla Scandone»,avverte il classe 1996.

«La società ci è sempre stata vicina. Il presidente Achille Ventura ha trasmesso serenità. Siamo consapevoli che l'obiettivo della dirigenza non è la promozione immediata in A1. Stiamo facendo una stagione al di sopra delle aspettative. Alla vigilia del campionato il traguardo era raggiungere i playoff, siamo poi cresciuti sia nell'intensità che nella qualità del gioco con una evoluzione importante dei più giovani», prosegue il numero 11 napoletano.

I ragazzi del Molosiglio reciteranno il solito copione. «Abbiamo grande voglia di tentare l'impresa e battere un avversario forte come il Bologna: ritornare prematuramente in A1 sarebbe un sogno», auspica fiducioso il player napoletano. «Per molti componenti della squadra questa è stata la prima finale playoff della carriera, le prime partite importanti dove la palla pesa il doppio e probabilmente un pò di emozione tende a giocare sottotono».

Mercoledì clorato. «Lasceremo alle spalle le emozioni di gara 1, con grande determinazione e convinzione sfrutteremo a pieno il fattore campo. La spinta della Scandone sarà determinante e ci auguriamo di vedere i nostri tifosi, e magari anche i soci del Circolo, sostenere una formazione che ha sempre dato il massimo per i colori giallorossi», ribadisce Borrelli (nelle foto di Gianluca Madonna).

I canottierini ritrovano Edoardo Manzi, ex Posillipo, artefice di quattro gol in Emilia. «Sarà una gara fisica e molto tesa, perché la posta in palio è alta», dice il mancino. «Vincerà chi farà meno errori e sarà più unito in fase difensiva», continua il classe 1998. «Mi ricordo i due derby giocati quando ero al Posillipo. Erano partite davvero uniche. Stavolta non è una stracittadina ma una finale. Non c’è spazio per errori e disattenzioni. Ci siamo preparati tutto l’anno per giocare queste partite e ora finalmente ci siamo», conclude Manzi.