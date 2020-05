Soluzione interna. Nel momento di emergenza tocca allo «Special One». Solo mission impossible per Enzo Massa, nuovo coach della Canottieri Napoli. Molto più di un jolly, che ben conosce le dinamiche del Molosiglio come le sue tasche. Sa bene il cugino di Paolo Zizza (immediata è arrivata la telefonata del ct del Setterosa) e successore di Christian Andrè, che la strada da percorrere sarà irta di ostacoli, impegnativa sì ma certamente interessante. Dalla sua il tenace lavoro e un profilo improntato all’umiltà. Taciturno il giusto, anche perché parlano i risultati. Cinque scudetti giovanili vinti (tre con la formazione under 20 e due con l’under 17), tre volte vicecampione d’Italia e un terzo posto. Palmares consistente, impreziosito dal bronzo alle Universiadi di Taipei nel 2017. In quella spedizione figuravano ben quattro giocatori giallorossi: Umberto Esposito e il mancino Eduardo Campopiano (entrambi oro alle Universiadi di Napoli), Vincenzo Dolce (campione del mondo con il Settebello a Gwangju, in Corea del Sud) e il bocconiano Antonio Maccioni.



«Gioia, emozione, felicità è quanto provo, sapendo di aver percorso l’intera trafila, dalla scuola nuoto alla prima squadra», ammette soddisfatto Massa. Cursus honorum completo. «Sono subito pervenuti attestati di stima, complimenti, messaggi da parte dei soci», racconta il nuovo coach canottierino, contento della nomina. In pratica un premio meritato per l’impegno profuso nel tempo.



Già vice di Andrè e in precedenza assistente di Zizza. «E’ motivo di grande soddisfazione essere chiamato a guidare in prima persona la Canottieri Napoli. Una squadra ed un sodalizio che sono la mia famiglia. Ringrazio il presidente Achille Ventura, il vicepresidente sportivo Marco Gallinoro, e i dirigenti giallorossi per la fiducia. Rivolgo un ringraziamento particolare a Christian Andrè e a Paolo Zizza, che mi hanno preceduto e con i quali ho collaborato sempre, con grande entusiasmo», commenta Massa.



Futuro da decifrare. Avanza in maniera consistente l’ipotesi serie A2. «Non sarà facile, anzi sarà durissima, ma è un’avventura che mi affascina e quindi ho deciso di percorrerla». Hanno già salutato due giocatori chiave: l’ex capitano Umberto Esposito (approdato a Salerno) e il portiere Gabriele Vassallo (sbarcato ad Anzio).



Esperienza in panchina. Alla guida della Rari Nantes Napoli per cinque anni, conquistando nel 2003 la storica promozione in A1, che gli consentì di ottenere il premio di allenatore dell’anno. Nella stagione 2005/2006 conquistò la promozione in A2 con l’Acquachiara.



Passaggio di testimone. «Desidero ringraziare Christian Andrè per la passione e la professionalità che ha dimostrato nel guidare la nostra formazione e gli auguro di raccogliere tantissimi altri successi nello sport e nella vita», conclude il patron Ventura.



Massa sovraintenderà anche il settore giovanile, animato da grandi motivazioni. Cuore giallorosso.







