Giovani e campioni. Da viaal. Dalla periferia al centro. Lasi rivolge al talent scout dall’anima giallorossa, per riaccendere la passione e riattivare il vivaio. Effetto Enzo. Doppia E.designato a guidare la prima squadra,nominato responsabile del settore giovanile. A suo agio con i ragazzi da sempre, un ritorno in un ambiente già conosciuto.«E’ una ripresa. Una scelta di cuore. La dirigenza ha coinvolto i canottieri. Progettare il futuro e pianificare la risalita», spiega l’ingegnere napoletano, scopritore del campione del mondo e bronzo a, ildi, come i talentuosi, oro alle, e il centroboa. Fratelli, amici, compagni di squadra. Insieme scudetti giovanili. La triade che diventa quartetto con. Moschettieri clorati. Legami indissolubili.Forte senso di attaccamento e responsabilità. Lavoro, tanto lavoro, e immersione nell’umiltà, per tornare in alto. Mentalità da acquisire e riscoprire, senza pressione, senza fretta. Barra impostata sul lungo periodo. Un adattamento al momento, un’opportunità colta. «Forgiare campioni, formare uomini», la mission di Palmentieri.Scelta non casuale. «Palmentieri è sempre stato legato al nostro sodalizio sia dal punto di vista affettivo che per la collaborazione tecnica. E’ bravissimo nello scoprire e far crescere giovani promesse. Alla base della sua nomina la precisa volontà da parte della dirigenza giallorossa di ricostruire il nostro straordinario vivaio», ha dichiarato il presidente, d’intesa con il vicepresidente sportivoe con il vicepresidente amministrativoScene da serie A2. «Nella finale vinta ai playoff acontroemerse la voglia di imporsi dei ragazzi», ricorda Palmentieri, anche direttore sportivo dell’inIn tanti si sono legati a Palmentieri, non ultimo il bocconianobronzo alle, altro valido prodotto del vivaio del Molosiglio.Nel 1960, anno delle, il prestigioso quotidiano sportivodefinì il CCN «il più grande ed il più forte complesso nautico d’Europa». Quei tempi appaiono lontani ma torneranno.E un aneddoto finale, incontrando di recente Umberto Esposito, approdato alla. «Almeno ha capito che non doveva cambiare colori».