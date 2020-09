Con la riconferma di Paolo Trapanese, socio benemerito della Canottieri Napoli, alla guida del comitato regionale campano della Federnuoto e quella di Lello Avagnano e di Gianpaolo Tartaro nel consiglio direttivo con l’aggiunta, in quota atleti, di Fabiana Lamberti il club del Molosiglio rafforza notevolmente la sua presenza.



«Sono particolarmente soddisfatto per la riconferma di Paolo Trapanese, nostro socio benemerito, alla guida del comitato campano della Fin – ha dichiarato il presidente del Circolo Canottieri Achille Ventura – ma lo sono ancora di più per lo straordinario risultato complessivo che il nostro sodalizio ha ottenuto confermando nel direttivo regionale Lello Avagnano e Gianpaolo Tartaro e riuscendo ad avere in quota atleti la nostra Fabiana Lamberti. E’ la conferma che i nostri dirigenti e i nostri atleti sono apprezzati non solo da noi, ma anche dalle altre società della Campania».



Nell'assemblea nazionale della Fin era stato recentemente eletto consigliere un altro socio giallorosso, Luca Piscopo. Ultimo aggiornamento: 16:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA