Li hanno definiti eroi moderni.ha donato un’opera-tributo per dire grazie al personale sanitario in prima linea contro il. E in «» il bambino preferisce giocare con una bambola da infermiera, rigorosamente in mascherina, accantonando nel cestinoPunto di svolta. Dalallapallanuotista-infermiere anti. «Avventura lavorativa iniziata il 1 luglio, con un contratto a tempo determinato, poi prorogato di un mese fino al 27 agosto, per poi proseguire fino al 21 settembre», spiega l’attaccante classe 1990, al secondo anno in giallorosso. «Sono molto soddisfatto: subito si è creato affiatamento con i colleghi. Alla prima esperienza c’è tanto da imparare».Nato a, vive a, concittadino dei celebri, protagonista incontrastato dellaper ben cinque volte (1965, 1966, 1967, 1968, 1970) ed, argento allee vincitore di quattro scudetti e dellanel 1977. Laureato cum laude all’con la tesi dal titolo «Indagine conoscitiva sul rischio trasfusionale e delle responsabilità infermieristiche in ottemperanza al decreto ministeriale 2 novembre 2015», Massa è stato destinato al, costituito dai reparti di elettrofisiologia (dottor), cardiochirurgia (dottor), emodinamica (dottor). «Sarò trasferito per il progetto di formazione all’Utic, unità di terapia intensiva cardiologica», osserva l’ex giocatore della«In famiglia sono contenti del percorso intrapreso. Mamma già lavora all’in ostetricia e ginecologia. Una tradizione che si perpetua e un motivo di orgoglio», ammette Geremia, che punta al prossimo traguardo. «Strappare un contratto a tempo indeterminato, con la speranza di vincere un concorso pubblico, quando bandiranno le prove previste».La vera sfida, intanto, sarà coniugare lavoro e waterpolo, incastrare gli impegni con gli allenamenti. «E’ un valore aggiunto praticare uno sport di squadra. Si lavora d’equipe come nel settore infermieristico. È una nota favorevole saper stare già in gruppo». Non manca, però, il rovescio della medaglia. «Il lavoro in clinica comporta dispendio di energie fisiche e mentali. Non sarà facile conciliare i due aspetti, ma ci proverò con impegno e determinazione», assicura la valida calottina della Canottieri.Finalmente in piscina dopo i mesi del. «Abbiamo ripreso gli allenamenti al circolo. Il campionato disarà impegnativo, competitivo, avvincente, lungo e sofferto. Ci prepareremo al meglio. Ripartiremo con capitan, i due. C’è la possibilità di fare bene». E poi le nuove leve. «Per i tanti ragazzi sarà un trampolino di lancio, desiderosi di profondere il massimo impegno fino alla fine, seguendo le indicazioni del tecnicoe i consigli dei veterani. Sarà per loro una grande occasione».Inevitabile l’appello a tenere alta la guardia. «Necessari i dispositivi di protezione: occorre usare la mascherina. Anche noi pallanuotisti della Canottieri siamo tenuti a mantenere un comportamento impeccabile fuori dall’acqua, come ha sottolineato il presidente. Bisogna evitare luoghi affollati, nella speranza che il vaccino sia pronto quanto prima, in modo da uscire definitivamente da quest’incubo», afferma Massa. Comportamenti responsabili improntati alla sicurezza, dunque.«Sono dispiaciuto della sconfitta dell’in finale dicon il», conclude il fan di. E’ già tempo dianche per Geremia Massa.