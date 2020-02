Alla piscina comunale Carlo Zanelli, dedicata all’ex sindaco, ubicata al corso Colombo, terza vittoria consecutiva per Eduardo Campopiano e soci. In gol il mancino salernitano, ex di turno. Savona – Canottieri Napoli termina 12-9 (parziali di 2-1, 2-1, 7-2, 1-5). Inizia, quindi, con una sconfitta il girone di ritorno per i giallorossi di Christian Andrè, che imbarcano ben sette reti nella terza frazione.



Provano a rientrare in partita capitan Umberto Esposito (nella foto Teambomber), autore di una tripletta, e compagni ma la rimonta non riesce in Liguria. Il capitano del Molosiglio illude dopo 22 secondi, poi sale in cattedra l’italo-spagnolo Guillermo Molina, man of the match, ex attaccante della Pro Recco e del Settebello: il suo poker fa la differenza.



Prima dell’incontro è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Mario Berruti, storico dirigente della Rari Nantes Savona e marito di Matilde Berio, responsabile del settore nuoto sincronizzato. La 14esima giornata è iniziata con venti minuti di ritardo. © RIPRODUZIONE RISERVATA