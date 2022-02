Riprendersi il secondo posto. Capitan Biagio Borrelli e compagni devono recuperare due gare. Il primo match è previsto domani pomeriggio contro l’Aktis Acquachiara (ore 16), il secondo confronto domenica 6 marzo contro la Rari Nantes Sori. Entrambe le partite tra le mura amiche. E tre sono gli ex d turno tra le fila giallorosse: il tecnico Enzo Massa, il vice allenatore Paolo Iacovelli e Vincenzo Tozzi.

Amarcord. «Sicuramente sarà una gara diversa dalle altre», spiega alla vigilia il giocatore di Pomigliano. «L’Acquachiara mi ha cresciuto e formato pallanuotisticamente e di questo sarò sempre grato», asserisce convinto il classe 1999.

Ritorno a Fuorigrotta. «Sembrava impossibile, ma ci siamo quasi. Torniamo a giocare a Napoli e per di più inauguriamo la Scandone con un derby nel 2022», ammette orgoglioso Tozzi, in gol sabato scorso al Foro Italico.

Prima vittoria dell’anno. «Abbiamo analizzato gli errori commessi con il Latina, e ne abbiamo fatto tesoro. Infatti con il Tuscolano abbiamo registrato grossi margini di miglioramento», osserva soddisfatto il player della Canottieri.

Pizza da Sorbillo. «L’ho detto il primo giorno quando ho messo piede al Molosiglio. La nostra è una squadra molto compatta, non solo in vasca. E’ un aspetto determinante, che può fare la differenza soprattutto nei momenti di difficoltà». E i giallorossi si sono ritrovati a cena per festeggiare il primo successo del 2022.

Stracittadina. «I derby sono sempre partite complicate, in modo particolare per chi parte con il favore del pronostico. I biancazzurri non hanno nulla da perdere, noi dovremo essere bravi a giocare senza pressioni, divertendoci e godendoci ogni minuto», suggerisce Tozzi ai suoi.

Trascorsi acquachiarini. «Non temo nulla. Sicuramente sarà strano almeno all’inizio giocare con ragazzini che ho visto crescere: anche questo fa parte dello sport e bisogna accettarlo. Conosco bene i miei ex compagni, e sono sicuro che ci daranno filo da torcere. Vietato abbassare la guardia, avverte Tozzi (nella foto di Manuel Schembri). Il presente contro il passato. Difficile cancellare undici anni in biancazzurro.