«Abbiamo bisogno di una scossa. Alla vigilia di Canottieri Napoli-Ortigia, turno infrasettimanale a Casoria (ore 20.30), suona la carica il centrovasca Gianluca Confuorto. «Sicuramente sarà una partita molto difficile sotto tutti i punti di vista, considerate le assenze di Luca Baldi e Luigi Di Costanzo. I siciliani si sono rinforzati molto quest’anno».



Biancoverdi sorpresa del campionato, al secondo posto in classifica, a soli tre punti di distacco dai galacticos della Pro Recco e con un +2 di vantaggio sulla Sport Management e un +3 sul Brescia. Nomi eccellenti nella compagine allenata da Stefano Piccardo, come il 40enne Stefano Tempesti e i due siciliani Massimo Giacoppo e il mancino Valentino Gallo, accomunati dall’argento alle Olimpiadi di Londra 2012. Strada in salita per i giallorossi.



«Veniamo da una buona prova per tre tempi a Palermo, dove abbiamo commesso qualche ingenuità di troppo legata alla nostra inesperienza. Contro l’Ortigia sarà un test importante in vista dei prossimi due fondamentali impegni con Roma Nuoto e Rari Nantes Florentia», osserva il giocatore classe’98 (nella foto di Manuel Schembri).



«Partite come queste ci servono per riacquistare fiducia nei nostri mezzi e credere di più in quello che facciamo. Abbiamo il dovere di provarci, sarà una gara ostica ma siamo pronti a dare battaglia», rivendica orgoglioso Gianluca. Qualche punto perso per strada ma non è il caso di drammatizzare. «Il campionato è ancora lungo, dobbiamo reagire. Sulla carta ci manca solo la vittoria con la Lazio e qualcosina in più nel derby con il Posillipo», conclude Confuorto. Il suo un invito a non mollare. Due match in casa intervallati da una trasferta al Foro Italico per chiudere il 2019 agonistico e voltare definitivamente pagina.