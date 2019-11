Rinviato il risveglio, spostata in avanti la scossa. Sortilegio non ancora spezzato. Incassa l’ottava sconfitta stagionale la Canottieri Napoli, che capitola a Casoria 8-13 (parziali di 2-3, 1-2, 1-4, 4-4) con l’Ortigia (nella foto di Claudio Bosco).



Se i biancoverdi di Stefano Piccardo consolidano il secondo posto solitario in classifica, alle spalle dell’inarrestabile Recco, i giallorossi permangono fanalino di coda. A trascinare i siciliani al successo Massimo Giacoppo: poker del messinese, che si fa parare nel primo tempo il rigore dal salernitano Gabriele Vassallo. Sbaglia dai cinque metri anche capitan Umberto Esposito: Stefano Tempesti non si lascia oltrepassare dalla sfera gialla. Da segnalare la tripletta del centroboa di Ponticelli, Biagio Borrelli.



Sabato 30 novembre sfida tra giallorossi al Foro Italico. Il napoletano Andrea Tartaro ritrova i suoi ex compagni in Roma Nuoto-Canottieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA